أكبر ورشة رسم على النيل في دمياط لمركب مسلسل تحت الوصاية.. صور

نظم الفنان عبد الله خروبة، فعاليات مهرجان الصيف ويعد اكبر حدث فني ترفيهي بمحافظة دمياط وذلك من خلال اكبر مهرجان للفنون التشكيلية في دمياط في دورته الخامسة على التوالي، وهو أكبر ورشة رسم على النيل لرسم مركب ليلى المشاركة في مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكى والذي تم تصويره في مدينة عزبة البرج في محافظة دمياط.

تجمع عدد كبير من الفنانين التشكيلين داخل مدينة رأس البر مدينة السحر والجمال، حيث اقيمت فعاليات المهرجان لترويج السياحه الداخليه برأس البر ودعم قضية مسلسل تحت الوصايا تحت مسمي “يلا نرسم مركب ليلى” ليضم عدد كبير من فناني محافظه دمياط وذلك من خلال يوم فني ترفيهي.

وقال الفنان عبد الله خروبة، اننا ندعم قضية المسلسل وايضا ندعم اكبر اسطول صيد في الشرق الاوسط من خلال اللوحات التي سوف يبدع من خلالها فنانين وموهوبين المحافظه في رسم مركب الصيد الشهيرة لدعم وتنشيط السياحه الداخليه، وسوف يكون هناك عدد من العروض والمسابقات الترفيهيه الحيه بهدف التسليه والافاده معا وتشتمل علي عرض مستقل من خلال تقديم فقره غنائيه تشجيعيه للفنانين معده خصيصا لفعاليات المهرجان لتشجيع الفنانين ولدعم وتنشيط السياحه في رأس البر ( اغنيه باسم صدق نفسك )، كما سيكون هناك تدريب عملي لتشجيع الموهوبين الصغار واستغلال هذه الفرصه لصقل مواهبهم ودعمهم.

وتابع: وهناك مسابقه في اخر المهرجان لتكريم ودعم اجمل ١٠ لوحات فنيه للمهرجان التي تجسد مركب الصيد بشهادات تقدير وجوايز قيمه مقدمه من اكثر من جهه داعمه للمهرجان

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