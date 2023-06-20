التأمينات: توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك

وجه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.



وقال عوض، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.



وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن، يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.