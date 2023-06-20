"ضمن حياة كريمة".. "العلماء الصغار".. أول حضانة متخصصة في تعليم المونتيسوري لذوي الهمم بالأقصر

حياة جديدة تلك التي يشهدها أطفال نجع الفوال وهو أحد نجوع قرية الدير التابع لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، عقب إنشاء "أكاديمية العلماء الصغار" التي تعد أول حضانة متخصصة في تعليم منهج المونتيسوري للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بقري جنوب الصعيد، وتم تأسيسها ضمن المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن الخطة المتكاملة لتنمية وتطوير نجع الفوال بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي.

ومع تخريج الدفعة الرابعة، "البوابة نيوز" تسلط الضوء على "أكاديمية العلماء الصغار "، والتي تخصصت في تعليم الأطفال بطريقة المنتسوري، وتعد أول حضانة يتم إنشائها في الأقصر تضم قسم خاص للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأطفال الدمج بالمحافة، وهي مقامة على أحدث طراز عالمي، وتدار بالطاقة الشمسية النظيفة، وتخدم الحضانة أطفال قرية الدير مركز إسنا، وتتيح فرص تعليمية لأطفال نجع الفوال وإسنا والقرى المحيطة، كما تتيح فرصة تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم، ويديرها مدربون تم تدريبهم وتجهيزهم بأحدث البرامج التربوية، في تخصصات المنتسورى، وعلم النفس والطفولة، بالإضافة إلى ما تقوم به الحضانة من تقديم تدريبات متخصصة لأبناء منطقة إسنا والأقصر.

تخريج 4 دفعات بإجمالي 59 طفل على مدار 4 سنوات

بداية، قال محمد حسين الجبالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم إقامة مشروع أكاديمية العلماء الصغار، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ خطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، لتوفير الخدمات المجتمعية والتعليمية في مختلف القرى التي تقوم بتطويرها، مشيرًا إلى أنه تم تخريج الدفعة الرابعة من الأطفال في سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة الذين يتم تخرجهم من الأكاديمية، ليصبح إجمالي عدد الأطفال الذين استفادوا من الخدمات المقدمة بالأكاديمية 59 طفل، ما بين أطفال ملتحقين بأقسام فصول ذوي الاحتياجات الخاصة وفصول الدمج، هذا بالإضافة إلي الخدمة المقدمة لغير الملحقين بالحضانة في قسم الجلسات المتخصصة في التخاطب وتعديل السلوك والتي تقدم للأطفال من مختلف المراحل العمرية علي مدار العام.

فيما قالت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المسئولة عن تنفيذ مشروع تطوير قرية الدير ونجع الفوال، أن الأكاديمية فتحت أبوابها عام 2020، في إطار سعي المؤسسة لغرس القيم التربوية للأطفال، وربطهم بمظاهر الحياة المختلفة، ولتكون إحدى عناصر مشروع تطوير قرية الدير الذي استهدف في المرحلة الأولي إحلال وإعادة بناء منازل نجع الفوال.

تدريب 183 شخص على منهج المنتسوري.. وتوفر 60 فرصة عمل

وأشارت هناء، إلي أن أكاديمية العلماء الصغار، استهدفت توفير فرصة تعليمية لأطفال قرية الدير والقرى المجاورة في مرحلة التعليم المبكر ما قبل الالتحاق بالمدرسة بنظام منهج المونتيسوري، مع وجود قسم خاص للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم التعامل معهم من خلال عدد من المعلمات والمشرفات الذين تم تدريبهم على أحدث الطرق العلمية في التعليم والتعامل مع مختلف الإعاقات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد من تلقوا التدريب على طرق التدريس الخاصة بمنهج المنتسوري إلى 200 فرد من أبناء الأقصر علي مدار الأربعة أعوام الماضية، التحق معظمهم بالعمل بالأكاديمية، الأمر الذي ساهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء القرية، حيث ساهمت الأكاديمية من خلال برامج التدريب التي تقوم بتنفيذها في توفير 60 فرصة عمل جديدة في مجال تعليم الأطفال ما قبل سن الالتحاق بالمدرسة.

وتابعت، أنه ضمن أنشطة الأكاديمية تم خلال شهر رمضان الماضي، تنفيذ برنامج متكامل من الأنشطة التربوية والتعليمية، لتعريفهم بالشهر المعظم من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والفنية، مثل النشاط الخاص بالمائدة المستديرة المصغرة الذي يتم من خلاله الحديث مع الأطفال من خلال المعلمات عن شهر رمضان وإعطائهم المعلومات الأساسية الخاصة بشهر رمضان والصيام، واختلاف العادات اليومية لتناول الطعام في الشهر الكريم عن باقي أشهر العام، ومن خلال الأنشطة الفنية تم تعليمهم أهم الطقوس الشعبية الخاصة برمضان من خلال الورش الفنية الخاصة بتصميم فانوس رمضان من خلال استخدام أدوات القص واللصق والتلوين، وإقامة مسرح للعرائس يتم من خلال توضيح المعلومات المختلفة للأطفال في شكل قصصي، تحرص من خلاله المعلمات على تناول الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، كما تم تجهيز الأكاديمية بالزينة الخاصة برمضان وتزيين الحوائط والجدران بالشخصيات الكرتونية المميزة لشهر رمضان، والتي تلقى تفاعلا كبيرا من الأطفال، مشيرة إلى أن الأكاديمية تستعد خلال الفترة القادمة لبدء فعاليات الفصول الصيفية للأطفال والتي سيتم الإعلان عن بدايتها خلال الفترة القادمة.

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أكاديمية العلماء الصغار (6)

أكاديمية العلماء الصغار (7)

أكاديمية العلماء الصغار (8)

أكاديمية العلماء الصغار (9)

أكاديمية العلماء الصغار (10)

أكاديمية العلماء الصغار (11)

أكاديمية العلماء الصغار (12)

أكاديمية العلماء الصغار (13)

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أكاديمية العلماء الصغار (15)

أكاديمية العلماء الصغار (16)

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