كأس الدرع الخيرية.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في نهائي كأس الدرع الخيرية لموسم 2022//2023، والمقرر لها في شهر أغسطس المقبل.

ويلعب مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع بصفته الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمتوج أيضا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يشارك أرسنال بصفته وصيف الدوري.

وأكد الاتحاد الإنجليزي، أن المباراة ستقام يوم الأحد 6 أغسطس المقبل في تمام السادسة مساء، وكان من المفترض أن تنطلق في تمام السابعة مساء، إلا أن الاتحاد الإنجليزي قرر تقديم الموعد بعد دراسة كاملة لما يخص نقل للمشجعين العائدين إلى مدينة مانشستر بعد المباراة.

ويأتي التغيير بعد قرار مقاطعة شراء تذاكر المباراة من قبل مجموعة من مشجعين مانشستر سيتي، بسبب توقيت المباراة وصعوبة التنقل.