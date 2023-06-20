الكويت تدعو المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتعاون مع لجان تقصي الحقائق الأممية

دعت دولة الكويت، المجتمع الدولي من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين للتعاون مع لجان تقصي الحقائق الأممية وآليات المجلس بما يسمح بالدخول إلى الأرض الفلسطينية والعمل على ترسيخ المساءلة والعدالة بتقصيها الفعلي والمجدي للحقائق.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، خلال جلسة الحوار مع اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في إطار أعمال الدورة الـ53 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء.

وتضمنت الكلمة أن دولة الكويت تؤيد البيانات الصادرة عن المجموعات التي تنتمي إليها وتثمن جهود أعضاء اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لإعداد هذا التقرير على الرغم من القيود والمضايقات التي تعرضوا لها من قبل سلطات الاحتلال عند عمليات التقصي عن الحقائق وجمع المعلومات.

وأكدت الكويت أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بمرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمر 75 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني حيث تم حرمانه من حق تقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى أراضيهم بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأدانت الكويت بأشد العبارات الممارسات والانتهاكات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم، مؤكدة، في هذا السياق، موقفها الثابت نحو دعم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني عبر دعم جهود وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (اونروا) لضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن أعمال الدورة الـ53 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من 19 من يونيو إلى 14 من يوليو المقبل لمناقشة مجموعة واسعة من ملفات حقوق الإنسان لبحث كيفية تعزيزها.