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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد الإفريقي للسلاح يعقد اجتماعًا على هامش بطولة إفريقيا

اجتماع الاتحاد الإفريقي
اجتماع الاتحاد الإفريقي للسلاح
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أقيم اجتماع الاتحاد الإفريقي للسلاح، اليوم الثلاثاء، على هامش بطولة إفريقيا للمبارزة المقامة على مجمع صالات حسن مصطفى خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو بمشاركة 21 دولة. 
واجتمع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح مع ندياي مبانيك رئيس الاتحاد الإفريقى ونوفاك بيروفيتش سكرتير الاتحاد الإفريقي، بجانب بعض اعضاء الاتحاد الافريقي، خلال المنافسات الصباحية لليوم الثاني من بطولة أفريقيا.

وجاء هذا الاجتماع الخاص بالاتحاد الإفريقي من أجل الترتيب للبطولات القادمة في مختلف المسابقات، كما دار الحديث عن الأمور المالية.

وخلال الاجتماع قام أعضاء الاتحاد الإفريقي بتوجيه الشكر للاتحاد المصري للسلاح على التنظيم الرائع لبطولة إفريقيا.

وتطرق الحديث أيضا عن أكاديمية المبارزة وأهمية عودتها للعمل من جديد.

يذكر أن أعضاء الاتحاد الإفريقي 30 دولة يشارك منهم في البطولة 21 وهو رقم قياسي في المشاركات الإفريقية.

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