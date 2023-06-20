ندوة تعريفية ودورة تدريبية حول مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بجنوب سيناء

نظمت محافظة جنوب سيناء وبحضور مسؤولي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من وزارة التخطيط، وممثلي وزارتي الاتصالات والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية بحضور كوكبة من المشاركين في التدريب من محافظة شمال سيناء مع زملائهم واقاربهم من محافظة جنوب سيناء لحضور الندوة التعريفية والتدريبية حول الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقا لرؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يسهم في الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

تضمنت الندوة تعريفا كاملا بالمبادرة وشروط وآليات الاشتراك بها والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www. sgg. eg والذي تم تفعيله لاستقبال المشاركات بدا من أول أبريل وحتى نهاية يونيو الجاري.

كأحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المواطنين على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ، كما أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ COP27 خاصة وأنها قدمت حلولا مصرية للمشكلات البيئية وأبرزها التعامل مع المخلفات، كما قدمت وسائل وحلول قابلة للتنفيذ للمشكلات كما جسدت المبادرة فكرة وأهمية المشاركة في مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وتمت الإشارة إلى أن المبادرة تستهدف 6 فئات وهي "فئة المشروعات كبيرة الحجم- فئة المشروعات المتوسطة- فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة- فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح"، علي أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين وفي هذا السياق أوضحت المدير التنفيذي للمبادرة ومسؤلة التدريب من وزارة التخطيط خلال الدورة أن جوائز مبادرة المشروعات الخضراء والذكية تصل إلى 750 ألف جنيه لجائزة الأولي و٥٠٠ ألف للجائزة الثانية و٢٥٠ ألف للجائزة الثالثة علاوة علي إمكانية دعم تنفيذ وتطوير افكار المشروعات الخضراء الذكية المتميزة ماليا من بعض الجهات الدولية المانحة.

كما تم استعراض معايير التقييم وتتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة وهو التمكين وتكافؤ الفرص، كما قدم أمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها قدمت مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء عرضا تضمن فائزات الدورة الأولى، الرسالة من فئة مشروعات المرأة، الفئة المستهدفة، ومعايير تقييم هذه المشروعات ومنها تمثيل المرأة في المشروع والأدوار القيادية لها، مراعاة المشروع لاحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع، إلى جانب تأثير المشروع على حياة المرأة وفرصها والحصول على التعليم والرعاية الصحية

وتناولت الندوة جهود محافظة جنوب سيناء للحفاظ على البيئة،وسط إشادة الحضور وممثلي جميع الهيئات والوزارت المشاركة بالندوة والخطط التدريبية بتجربة شرم الشيخ الرائدة في المشروعات الخضراء والذكية كأول مدينة خضراء في أفريقيا والشرق الأوسط ومركز المدن المرنة علي مستوي قارة افريقيا وأفضل نموذج تنفيذي لمدن العالم التي تسعى للاستدامة البيئية بالإضافة إلى عالمية تنظيمها لمؤتمر المناخ الذي أبهر العالم والذي أصبح بمثابة عبء على أي دولة منظمة لهذا الحدث، متوجهين بالتهنئة للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ولكل أهالي المحافظة لفوز مدينة شرم الشيخ فى مسابقه تابعه لجامعه الدول العربيه بلقب أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة وبرونزية العالم في مسابقة الأمم المتحدة للمجتمعات والمدن الصالحة للعيش.

كما أبدى الحضور من محافظتي جنوب وشمال سيناء، اهتمامهم بالتعرف على عناصر المبادرة، ومشروعاتها، ومخرجاتها، وإمكانية تطبيقها والاستفادة منها في الوصول لحلول محلية لقضايا تغير المناخ من خلال استخدام العامل التكنولوجي، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن بالإضافة إلى الاستعلام عن آليات الاشتراك ووسائل التحفيز والمساعدة المقدمة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،وحرصه على ضرورة تفعيل المشاركة بالدورة الثانية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية وبالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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