أمين "التعاون الخليجي" يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وجرحى آخرين، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وشدد البديوي في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة و الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو حل يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.