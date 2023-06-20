جوزيف عطية: لا أعلق على الأحداث عبر السوشيال ميديا وأحب التواجد بشيء إيجابي

كشف الفنان جوزيف عطية، عن عدم تعليقه على الأزمات الفنية أو الأحداث السياسية على السوشيال ميديا.

وقال “عطية” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": لا أحب التعليق والخوض في أشياء سلبية ولا أحب المشاكل وهو ليس قرارًا بقدر ما هي هذه شخصيتي، وإن كان هناك شيء سيؤدي لمشاكل لن أشارك به من الأساس، مضيفا: أحب التواجد مع جمهوري بشيء إيجابي مثل عملي، الجمهور يعرف أفكاري بأشياء تفرح تساعد".

يذكر أن جوزيف طرح مؤخرا أغنية باللهجة المصرية بعنوان "البغددة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج جاد شويري.