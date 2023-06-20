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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

في اليوم العالمي للاجئين.. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن دعمه لهم

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، عن دعمه وتقديره لشجاعة وصمود ملايين اللاجئين حول العالم الذين أجبروا على الفرار من الاضطهاد.

وأوضح بلينكن، في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة استقبلت أكثر من 3.5 مليون لاجئ بهدف إعادة توطينهم الدائم منذ عام 1975، كجزء من تقليد طويل تتبعه الولايات المتحدة بهدف إنقاذ الأرواح، على حد وصفه.

كما أشار بيلنكن إلى أن اللاجئين قدموا مساهمات سياسية واجتماعية واقتصادية إيجابية كبيرة للولايات المتحدة وللمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

كما أضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تعزيز علمية الاستجابة العالمية المنسقة للأزمات الإنسانية وتشجع تقاسم المسئولية مع الحكومات والمنظمات والشركات الأخرى من أجل المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة حتى يتمكن اللاجئون من العيش بأمل وكرامة إنسانية.

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