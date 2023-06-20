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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره العماني التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية

الشيخ سالم عبدالله
الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح
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بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح هاتفيا مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت الخارجية الكويتية مساء اليوم / الثلاثاء/ أن الشيخ سالم الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان، حيث قدم الوزير العماني التهنئة بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية الكويتية، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في توليه لمهام عمله وللعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تناول الاتصال أطر التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين حيالها ومناقشة عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة.

وزير الخارجية الكويتي العماني التطورات