إنجي المقدم وهنادي مهنا سفراء النسخة الثانية من جوائز مصر للأزياء 2023

اختارت المؤسسة المصرية للأزياء والتصميم والموضة والمجلس الثقافي البريطاني في مصر، كل من الفنانات إنجي المقدم وهنادي مهنا، كسفراء للنسخة الثانية من حفل جوائز مصر للأزياء "Egyptian Fashion Awards " المقرر إقامته في سبتمبر المقبل.

ويشهد حفل جوائز مصر للأزياء لعام 2023 تكريم مجموعة من أفضل المصممين وذلك وفقًا للخمس فئات التالية: مصممو الأزياء الشباب، ومصممو الأزياء الراقية الجاهزة، ومصممو الاكسسوارات، ومصممو المجوهرات، فضلًا عن جائزة تمكين المرأة والتي تهدف إلى تشجيع الأعمال التجارية والمبادرات المحلية التي تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع.

يذكر أن هنادي مهنا شاركت مؤخرا في رمضان 2023 بمسلسل " كشف مستعجل " بينما قدمت إنجي المقدم مؤخرا فيلم «11.11»، تأليف ياسر عبدالباسط وإخراج كريم أبوزيد، وشاركت كضيفة شرف في مسلسل راجعين ياهوا.