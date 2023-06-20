ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل 22 ضابطا بينهم لواء

اعترفت مليشيات الحوثي بمقتل 22 قياديا أحدهم يحمل رتبة رفيعة المستوى وذلك خلال يومين، قتل خلال المعارك مع الجيش اليمني والمقاومة الوطنية والجنوبية، وفقا لـ"العين الإخبارية".

وأجرت مليشيات الحوثي بحسب ما أعلنت على وسائل إعلامها في صنعاء، عمليتي تشييع خلال يومي الإثنين والثلاثاء، لنحو 22 ضابطا بينهم قيادي ينتحل رتبة "لواء".

وتظهر قائمة القتلى التي نشرتها مليشيات الحوثي خسارتها للقيادي البارز "زيد صغير هادي"، وينتحل رتبة لواء بالإضافة إلى مقتل 4 قيادات ينتحلون رتبة "عقيد"، و7 آخرين ينتحلون رتبي "رائد" و"نقيب"، فيما ينتحل ما تبقى من عناصرها القتلى شارتي "ملازم أول وثان".

وأبرز قتلى مليشيات الحوثي إلى جانب اللواء هادي هم "حيدر الخولي، نوح الشنيفي، ضيف القهري، حاكم البطيني، عبدالعظيم الهدوي، نجم الدين اليحياوي وعلي الحشيبري".

ولم تنشر مليشيات الحوثي مزيدا من التفاصيل وزعمت أن جميعهم قتلوا "وهم يؤدون واجبهم" في الدفاع عن مشروعها الطائفي المدمر.

ورجحت مصادر عسكرية، مقتل قيادات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في الجبهات الجنوبية للبلاد لاسيما تعز ولحج والضالع والتي شهدت اليومين الماضين معارك طاحنة إثر تصعيد مليشيات الحوثي.

ونادرا ما تعلن مليشيات الحوثي عن خسائرها، إذ يعد مقتل ضباطها ضربة موجعة للمتمردين إثر حصول هذه القيادات لتأهيل عسكري في أكاديميات وكليات عسكرية إلى جانب التدريبات التي تفرضها مليشيات الحوثي لعناصرها.

وتتكتم مليشيات الحوثي عن خسائرها من العناصر وعددهم بالآلاف لتحافظ على معنويات عناصرها المنخرطين بصفوفها، فيما تحرص على إقامة عمليات تشييع يومية منها معلنة ومنها سرية في مناطق سيطرتها لمحاكاة حزب الله الإرهابي ولحث السكان للانخراط في صفوفها.