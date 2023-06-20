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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تحيي ذكرى شهداء (سيفو)

الربان فيليبس عيسى
الربان فيليبس عيسى
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أحيت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الذكرى السنوية الثامنة بعد المئة لشهداء الإبادة السريانية على يد العثمانيين ، وذلك برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة، وحضور المطران أشود مناتسكانيان، مطران الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في مصر، ولفيف من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك مساء يوم الأحد ١٨  حزيران (يونيو) ٢٠٢٣ م.
شارك في الاحتفال السفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير المملكة الهولندية في مصر، ومندوبين عن السفارتَين السورية والأرمنية، وعن الأزهر  الشريف والأوقاف المصرية، وبعض المسؤولين الدبلوماسيين والنواب والإعلاميين. 
بدأ الحفل بكلمة عن الخلفية التاريخية لتلك المذابح التي حدثت سنة ١٩١٥ م، ثم أدى كورال السيدة العذراء السرياني الأرثوذكسي باقة من الترانيم الروحية باللغتَين السريانية والعربية، وتم عرض فيلم تسجيلي عن الحدث. 
بعد ذلك ألقى القس الدكتور باسيليوس صبحي، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم في الزيتون، وأستاذ التاريخ الكنسي في الكلية الإكليريكية في الكاتدرائية المرقسية، كلمة تاريخية عن المذابح السريانية، وعن مشاركة كافة أطياف المجتمع المصري في استضافة ضحايا تلك المذابح. 
وفي ختام الحفل طافت الفرقة الكشفية السريانية الأرثوذكسية في الكنيسة بأيقونة الشهداء، مع وقع طبول المجموعة النحاسية بالألحان المحببة، ثم أشعل الأب الربان مع نيافة المطران شعلة الاحتفال، وأوقد المشاركون الشموع أمام النصب التذكاري للشهداء، وفي الختام اشترك قدسه مع نيافته بصلاة خاصة بهذا الحدث باللغتَين السريانية والأرمنية، واختتمت الاحتفالية بالصلاة الربانية.

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الكنيسة السريانية الارثوذكسية مصر الذكرى السنوية الثامنة بعد المئة لشهداء الإبادة السريانية العثمانيين الربان فيليبس عيسى