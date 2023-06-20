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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

احتفال شبكة البرنامج العام بذكرى ميلاد العندليب و ذكرى وفاة السندريلا

عبد الحليم حافظ وسعاد
عبد الحليم حافظ وسعاد حسني
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تحتفل شبكة البرنامج العام بالذكرى الثالثة والعشرين على وفاة الفنانة سعاد حسني التي رحلت في 21 يونيو عام 2001 والذي يوافق غداً الأربعاء، وتحتفل أيضا شبكة البرنامج العام بالذكرى الرابعة والتسعين على ميلاد الفنان الكبير عبد الحليم حافظ .

وتبدأ الشبكة احتفالها بالفترة الصباحية وتلوينها بأغنيات لعبد الحليم وسعاد حسني مع اجراء اتصالات هاتفية مع فنانين ومخرجين وموسيقيين 

ومن خلال استوديو 2 يتم اجراء مكالمة تليفونية مع الناقد الفني طارق الشناوي وذكر محطات مؤثرة في حياة كل من العندليب وحثه الوطني وتأثر الشباب به والفنانة سعاد حسني والحديث عنها كفنانة شاملة 

وفي فترة مساء الخير يامصر 

برنامج لمسة جمال والحديث عن ذكري وفاة الفنانة سعاد حسني وذكرى ميلاد العندليب 

برنامج حياتي من مذكراتي للحديث عن ذكرى وفاة السندريلا 

برنامج صاحب مكان 

برنامج خاص بعنوان “العندليب لا يغيب” تأليف عبد الله أحمد عبد الله – إخراج محمد المساح بطولة أنور عبد العزيز – أحمد عيد علي – سمير حسني – مدحت مرسي 

برنامج علامات والحديث عن ذكري ميلاد العندليب

ما يطلبه المستمعون 

برنامج من كنوز الاذاعة 

برنامج مع الموسيقى 

برنامج بانوراما الفن 

برنامج الراديو صديقى 

برنامج موجه نغم 

شبكة البرنامج العام وفاة الفنانة سعاد حسني عبد الحليم حافظ الذكري الثالثة والعشرين