القاعدة وداعش أبناء شرعيون لأم الحركات الإرهابية

قبل أن يصل أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادى إلى قمة الهرم الإرهابى بتنظيمى القاعدة وداعش كانا ينتميان إلى سلف أيديولوجى مشترك، هو الإخوان المسلمين، تسلط مسارات هؤلاء القادة المتطرفين الضوء على التداخل الأيديولوجى الكبير بين الجماعات الإسلامية العنيفة الأكثر شهرة اليوم - داعش والقاعدة - وحركة الإخوان المسلمين فى جميع أنحاء العالم. وبمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الإخوان، كتب يوسف القرضاوى أن الإخوان ليسوا أكبر حركة إسلامية فقط، بل أنها أم كل الحركات الإسلامية، وبصفتها سلف الحركة الإسلامية الحديثة، كان للإخوان المسلمين (أى جماعة الإخوان) تأثير عميق على النظام العقائدى الذى يغذى القاعدة وداعش على الرغم من خلافاتهم، فإن هذه الجماعات تشترك فى الأسس الأيديولوجية القائمة على كتابات المنظر الإخوانى الراحل سيد قطب وغيره من الكتاب الإخوانيين، والتى شكلت هذه الكيانات على ما هى عليه اليوم.

عملت جماعة الإخوان أيضا كجسر للإسلاميين الشباب - بما فى ذلك بن لادن والبغدادى والظواهرى - لجماعات إرهابية أكثر عنفا، على الرغم من أن استراتيجيات التنفيذ قد تختلف، إلا أن المجموعات الإرهابية جميعها تحافظ فى جوهرها على رؤية إسلامية مشتركة لإقامة خلافة عالمية.

لا تحتفظ جماعة الإخوان بعلاقات رسمية مع داعش والقاعدة، وعلى السطح قد تبدو الجماعات الثلاث مختلفة، حيث يدعو كل من القاعدة وداعش إلى الجهاد العنيف، بينما يسعى الإخوان رسميا إلى تغيير المجتمعات من الداخل كما يدعون، ما جعل تنظيم داعش يصدر غلاف مجلته "دابق" فى مارس ٢٠١٦ بعنوان "جماعة الإخوان المرتدة"، حيث يعد هذا الغلاف مثال على استنكار داعش العلنى للإخوان.

ومع ذلك، أعربت المجموعات فى بعض الأحيان عن دعم بعضها البعض، فى يونيو ٢٠١٧، أصدر الفرع اليمنى للقاعدة بيانا يدعم قطر بعد أن تعرضت البلاد لانتقادات جزئية لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، ووفقا للتقارير، كان العديد من قادة القاعدة فى اليمن مرتبطين سابقا بجماعة الإخوان هناك، وقد قاتلت الجماعتان فى بعض الأحيان جنبا إلى جنب ضد الحوثيين.

فى الواقع أن هذه الجماعات - الإخوان المسلمون والقاعدة وداعش تشترك فى أكثر من الأسس الأيديولوجية العميقة، وأن أوجه التشابه بينها تفوق كثيرا الاختلافات بينها، حفزت الأهداف الإقليمية طويلة المدى أيضا أشكالا مختلفة من التعاون بين المجموعات الثلاث - على سبيل المثال، بين فرع داعش فى سيناء وحركة حماس التابعة للإخوان، وفى حين أن هذه الجماعات غالبا ما تختلف فى استراتيجيات المواجهة العامة، إلا أنها مرتبطة معا فى نهاية المطاف من خلال أيديولوجيتها المشتركة ورؤيتها لدولة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية.

الإخوان المسلمون وداعش

لقد احتقر تنظيم الدولة الإسلامية علنا الإخوان ووصفوها بأنها سرطان مدمر مكرس لدين الديمقراطية وليس الله، على الرغم من الاختلافات العملياتية، وفرت جماعة الإخوان المنصة المستخدمة لتلقين الشباب التأسلم وجسرا للمجندين للانخراط فى التأسلم الأكثر عنفا لداعش، كما دعمت الفصائل داخل الجماعات بعضها البعض على أساس الأهداف المشتركة والأعداء المشتركين ودعم جبهة إسلامية موحدة.

رسميًا وليس عملياتيا، تلتزم جماعة الإخوان المسلمين بشكل غير جهادى من السلفية وتحافظ على موقف علنى من اللاعنف، وهو الموقف الذى تبناه الفرع المصرى الرئيسى فى السبعينيات مقابل السماح له بالتنظيم سياسيا فى مصر.

على الرغم من هذا الموقف الرسمى، دعم الإخوان مع ذلك السياسات العنيفة لفروعهم العنيفة كما ارتبطت جماعة الإخوان بالعنف فى مصر منذ سقوط الحكومة التى يقودها الإخوان عام ٢٠١٣.

وكثيرا ما يستخدم المجندون فى الجماعات الإسلامية العنيفة أدب الإخوان المسلمين وأيديولوجيتهم كجزء من برنامج التلقين الدينى للمجندين المحتملين، الذين ينتقلون بسهولة بعد ذلك إلى الجماعات الإرهابية العنيفة بشكل علنى مثل القاعدة وداعش.

أبوبكر البغدادى

انتقل خليفة داعش، أبوبكر البغدادى، بين التنظيمات الإسلامية الثلاثة، حيث جاء البغدادى من سلفية الإخوان المسلمين إلى السلفية العنيفة للقاعدة، وانفصل فى النهاية عن القاعدة لتأسيس داعش، أثناء وجوده فى كلية الدراسات العليا بجامعة صدام للدراسات الإسلامية، التحق بالإخوان بأمر من عمه إسماعيل البدرى، وكان شقيق البغدادى الأكبر، جمعة، ينتمى أيضا إلى جماعة الإخوان المسلمين.

فى حين أن جماعة الإخوان المسلمين لم تدعو رسميا إلى العنف رغم وجود جهاز عسكرى فى هيكلها لكنه جهاز سرى، انجذب البغدادى وشقيقه بطبيعة الحال إلى عناصر من الإخوان أكثر ارتباطا بفلسفة جهادية عنيفة.

اعتقد البغدادى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تحت سيطرة "أهل الكلمة وليس الأفعال"، ومع ذلك فقد وجد بسهولة الأرواح الشقيقة داخل التنظيم. فى النهاية ترك جماعة الإخوان رسميا ليتبع مسارا إسلاميا أكثر عنفا بشكل علنى.

بعد الغزو الأمريكى للعراق عام ٢٠٠٣، أسس البغدادى الجماعة السنية المتشددة جيش أهل السنة والجماعة.

قضى البغدادى وقتا فى معسكر بوكا، وهو مركز احتجاز أمريكى فى العراق، حيث التقى بسجناء آخرين شكلوا لاحقا القيادة العليا الأساسية لداعش، بعد إطلاق سراحه، أصبح البغدادى مسئولا كبيرا فى القاعدة فى العراق.

فى عام ٢٠١٠، أعادت الجماعة تسمية نفسها بالدولة الإسلامية فى العراق (ISI) وأخذت البغدادى كزعيم لها. فى أبريل ٢٠١٣، أعلنت وكالة الاستخبارات الباكستانية أن جبهة النصرة قد تعهدت بالولاء للجماعة، وهى خطوة أحادية الجانب اعترض عليها كل من زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولانى وزعيم القاعدة أيمن الظواهرى، ومع ذلك، غيرت ISI اسمها إلى الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا (ISIS)، وأعلنت خلافتها الجديدة فى يونيو ٢٠١٤.

البغدادى ليس بأى حال من الأحوال المتطرف الوحيد الذى بدأ طريقه إلى التطرف العنيف مع أيديولوجية الإخوان المتطرفة، ويوضح المقاتلون الأجانب لداعش، مثل حسين مصطفى بيرى، التأثير المتطرف الذى لا تزال أيديولوجية الإخوان تمارسه فى قيادة الشباب والشابات على طريق التطرف العنيف.

وقدم معهد مكافحة التطرف الأمريكى دراسة حالة لبيرى تؤكد قصة التحول من الاخوان إلى داعش، ووفقا لحسين مصطفى بيرى التركى الذى ترك الدراسة فى الكلية، فإن إبراهيم أسامة المجند فى داعش، بعد لقائهما الأول، بدأ أسامة فى تغذية الأدب الدينى والسياسى فى بيرى الذى كتبه إلى حد كبير منظرو جماعة الإخوان المسلمين، وقال بيرى إنه سرعان ما تبنى أفكار المؤلفين، وأن أسامة أخبرنى بأشياء واستمعت.

بعد بضعة أشهر من هذا التلقين، أخبر أسامة بيرى عن داعش، وقال بيرى إنه فوجئ فى البداية بولاء أسامة لداعش بسبب الاختلافات الأيديولوجية بين داعش والإخوان المسلمين، على وجه الخصوص، حيث قيل له إن داعش تعتبر الإخوان المسلمين مرتدين.

ومع ذلك، أصبح بيرى مفتونا بفكرة الجهاد العنيف، بحلول سبتمبر ٢٠١٤، كان قد قرر الانضمام إلى داعش، ثم تولى أسامة مسئولية الخدمات اللوجستية، أعطى بيرى رقم هاتف للاتصال به ورتب اتصالات لتهريبه عبر الحدود.

بعد خضوعه لتدريب عسكرى فى سوريا، تم تكليف بيرى بوحدة تركية تم إرسالها لمحاربة وحدات حماية الشعب (YPG) فى تل أبيض، سوريا، واعتقلت القوات التركية بيرى فى يونيو ٢٠١٥ عندما حاول هو ومقاتلون آخرون من داعش العبور مرة أخرى إلى تركيا مع لاجئين سوريين يحاولون الفرار من القتال عندما اجتاحت وحدات حماية الشعب تنظيم الدولة الإسلامية.

داعش والإخوان: الأهداف المشتركة تتجاوز العقيدة

بينما تبادلت جماعة الإخوان وداعش الاتهامات وسط خلافات حول التكتيكات والاستراتيجيات، وجدت عناصر داخل كل مجموعة أرضية مشتركة وتتعاون بسهولة لوجستيا وبطرق أخرى.

تشترك داعش والإخوان فى عدو مشترك فى شكل الحكومة المصرية منذ الإطاحة فى يوليو ٢٠١٣ بالحكومة المتمركزة فى جماعة الإخوان المسلمين، حظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين فى وقت لاحق فى عام ٢٠١٣، ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، ومنذ ذلك الحين، تورط الإخوان فى عدة هجمات إرهابية ضد القوات المصرية.

على سبيل المثال، تم إلقاء اللوم على جماعة الإخوان، بالاشتراك مع حماس، فى انفجار سيارة مفخخة فى يونيو ٢٠١٥ أسفرت عن مقتل النائب العام المصرى هشام بركات. فى الشهر التالى، داهمت قوات الأمن شقة فى القاهرة تضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين كانت تخطط لهجمات إرهابية، وقتل تسعة من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم نائب سابق فى البرلمان، فى المداهمة، ووصفت جماعة الإخوان بدورها الحادثة بأنها "نقطة تحول" ودعت إلى ثورة على مستوى البلاد.

كما أعلن تنظيم داعش معارضته للحكومة المصرية وأعلن مسئوليته عن تحطم الطائرة الروسية ٩٢٦٨ فى سيناء والتى راح ضحيتها ٢٢٤ شخصا فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٥

يحتفظ تنظيم داعش بفرع فى شبه جزيرة سيناء، وهو ولاية سيناء، مما يمنح التنظيم موطئ قدم فى مصر ويسمح له بتوجيه هجمات ضد الدولة، كانت الجماعة الإرهابية، التى كانت تعرف سابقا باسم أنصار بيت المقدس، قد بايعت تنظيم داعش فى نوفمبر ٢٠١٤ وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء.

وبحسب ما ورد تضم المجموعة ما بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ عضو، وكانت تشن ولاية سيناء هجمات أكثر دموية على الجيش المصرى منذ يوليو ٢٠١٥، وشنت مصر حملة عسكرية كبيرة ضد ولاية سيناء فى عام ٢٠١٨، مما أسفر عن مقتل مئات المسلحين، وفقا للحكومة المصرية، ومع ذلك، تواصل الجماعة شن هجمات متفرقة فى البلاد، فى أبريل ٢٠١٩، أعلنت ولاية سيناء أنها ستوسع هجماتها فى جنوب شبه جزيرة سيناء، حيث تتمتع مصر بوجود أمنى أقوى.

فى يناير ٢٠١٦، دعا داعش جماعة الإخوان فى مصر إلى التخلى عن فلسفتها اللاعنفية وحمل السلاح علانية ضد الحكومة المصرية. وحث مقطع فيديو نشره تنظيم داعش فى ٢٣ يناير "الإخوان المسلمين" فى مصر على استخدام الخبرة التى اكتسبتها من الإطاحة بالنظام المرتد السابق لحسنى مبارك لإسقاط النظام المرتد الحالى للرئيس السيسى.

يرى بعض المراقبين المصريين دليلا واضحا على أن أعضاء جماعة الإخوان الشباب يتجهون بشكل متزايد إلى العنف فى مواجهة القمع الحكومى لمنظمتهم، ويشيرون إلى المداهمات العنيفة وأن حكم الإعدام على محمد مرسى يرسل رسالة مفاداها أن موقف الجماعة المناهض للعنف غير فعال، ربما كان مؤيد داعش أبو عزام الأنصارى يتحدث للكثيرين عندما غرد فى يونيو ٢٠١٥: “سلمية الإخوان، التى لا تزال تصر عليها، أدت إلى موت قادتها وسمحت لأعدائها بقتل الأبرياء، السلام لا يقبله الوحوش”.

كما استفاد تنظيم داعش من حالة العنف والعنف المضاد التى بدأتها جماعة الاخوان بعد عزلهم عن الحياة السياسية فى مصر ٢٠١٣، حيث لجأ بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى الجماعات الارهابية للانتقام من الحكومة والجيش. يزعم شيخ من قبيلة السواركة فى شبه جزيرة سيناء فى حديث له مع "المونيتور" أن العنف المستمر يحول أعضاء جماعة الإخوان الشباب الذين يعيشون فى سيناء "إلى موارد بشرية يستخدمها تنظيم داعش فى عملياته فى سيناء"، ويعتقد الشيخ أن القتال سينتج خلايا جديدة لداعش فى مصر ويذكر أنه "لا يمكن فصل الإخوان عن داعش".

وأشار مصطفى النمر، القيادى الإخوانى السابق، إلى أن أعضاء جماعة الإخوان الشباب يتدخلون فى مناصب قيادية فى مصر، هؤلاء الأعضاء الأصغر سنا يؤمنون بعنف دفاعى، بحسب شادى حامد من معهد بروكينغز، باعتبارها المجموعة الإرهابية الأبرز العاملة فى سيناء، يعتقد أن ولاية سيناء التابعة لداعش تتمركز جيدا للاستفادة من الشباب المصرى الذين يسعون للانتقام من الحكومة المصرية.

حماس وولاية سيناء

قد تقدم شبه جزيرة سيناء أفضل مثال على التعاون المباشر بين الإخوان المسلمين وداعش بعد سقوط الحكومة المصرية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين فى عام ٢٠١٣، تعاون الإخوان الفلسطينيون المنبثقون عن حماس وولاية سيناء بشكل متزايد ضد الحكومة المصرية، التى كثفت عملياتها العسكرية ضد الجماعتين منذ ٢٠١٣.

أغرقت مصر عشرات من أنفاق التهريب التابعة لحماس على الحدود بين غزة ومصر، وناقشت المحاكم المصرية إعلان حماس منظمة إرهابية بعد اجتماعات بين قيادة حماس والحكومة المصرية فى مارس ٢٠١٦، نفت حماس أى صلة لها بجماعة الإخوان المسلمين.

على الرغم من جهود حماس العلنية لإصلاح علاقاتها مع مصر، عززت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى للحركة، تعاونها عبر الحدود مع ولاية سيناء نتيجة الضغط الذى شعروا به بشكل متزايد من مصر. وبحسب ما ورد اجتمع قادة ولاية سيناء مع حماس لمناقشة التنسيق العسكرى، يزعم أن حماس استخدمت برنامج الطائرات بدون طيار الجديد للتجسس على المواقع العسكرية المصرية نيابة عن ولاية سيناء.

كما يزعم أن حماس منحت ولاية سيناء الوصول إلى شبكة الأنفاق تحت الأرض على الحدود بين غزة ومصر، ووفقا لتقرير صادر عن Ynet News، دفعت حماس لولاية سيناء عشرات الآلاف من الدولارات شهريا حتى عام ٢٠١٥ لتهريب أسلحة من سيناء إلى غزة، بينما قامت حماس أيضا بتهريب أسلحة إلى سيناء، كما ورد أن مقاتلى ولاية سيناء تلقوا العلاج الطبى فى غزة.

بدأت العلاقات بين حماس وولاية سيناء فى الانهيار فى عام ٢٠١٧، وافقت حماس على تعزيز وجودها الأمنى على طول حدود سيناء وغزة كجزء من اتفاق مصالحة مع الحكومة المصرية. فى يونيو من ذلك العام، بدأت حماس فى بناء منطقة عازلة على طول الحدود لتقليل التهريب مقابل تخفيف مصر لإغلاقها لحدودها مع غزة وتوفير الكهرباء للمنطقة.

فى أغسطس، قتل انتحارى من تنظيم داعش أحد حرس حدود حماس فى قطاع غزة فى أول تفجير انتحارى يستهدف حماس. فى يناير ٢٠١٨، نشرت ولاية سيناء مقطع فيديو قامت فيه الجماعة بإعدام أحد أعضائها بتهمة تهريب أسلحة إلى حماس.

دعا أبو كاظم المقدسى، وهو مواطن من غزة ورجل دين من داعش فى سيناء يدعى أبو كاظم المقدسى، أتباع داعش إلى مهاجمة حماس بسبب فشلها فى منع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

انضم أعضاء من جماعة الإخوان فى ليبيا إلى معسكرات تدريب داعش والقاعدة. وفقا لتقرير إخبارى صدر فى يناير ٢٠١٦، يستقبل أعضاء جماعة الإخوان الشباب بين ١٥٠ دولارا و٢٥٠ دولارا فى اليوم للمشاركة فى معسكرات التدريب الليبية.

الإخوان المسلمون والقاعدة

ربما يكون دور الإخوان كجسر للتنظيمات الارهابية أكثر وضوحا فى علاقات الجماعة بالقاعدة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشيخ عبد المجيد الزندانى فى عام ٢٠٠٤، على سبيل المثال، بسبب تاريخ طويل من العمل مع بن لادن، حيث خدم كواحد من قادته الروحيين، كما قاد الزندانى حزب الإصلاح السياسى التابع لجماعة الإخوان المسلمين فى اليمن.

اعتقلت السلطات الأمريكية محمد جمال خليفة فى عام ١٩٩٤ فيما يتعلق بتفجير مركز التجارة العالمى عام ١٩٩٣، ووفقا للحكومة الأمريكية، كان أيضا قائدا بارزا للإخوان، أدار لاحقا مؤسسة خيرية فى الفلبين يزعم أنها حولت أموالا إلى جماعة أبو سياف وغسلت أيضا أموالا لبن لادن. قتل عام ٢٠٠٧

كما دعمت جماعة الإخوان المسلمين إنشاء بنك التقوى فى جزر الباهاما عام ١٩٨٨، وكشفت الحكومة الأمريكية أن البنك كان شركة صورية تدعم الجماعات الإرهابية مثل حماس والجبهة الإسلامية للإنقاذ والقاعدة.

وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، قدم البنك "حد ائتمانيا سريا" لشريك مقرب من بن لادن. واتهمت الحكومة مدير البنك يوسف ندا بتقديم مساعدات مالية للقاعدة وبن لادن.

محمد بديع، المرشد الروحى الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين المحبوس حاليا، ألقى خطبة عام ٢٠١٠ موازية لإعلان القاعدة لعام ١٩٩٦ الذى يستهدف الغرب. على وجه التحديد، أعلن بديع أن المقاومة من خلال الجهاد والتضحية وتنشئة جيل جهادى يلاحق الموت كما يسعى الأعداء للحياة هى الحل الوحيد ضد الغطرسة الصهيونية والأمريكية.

وأعلن كذلك أن الولايات المتحدة تشهد الآن بداية نهايتها، وتتجه نحو زوالها، وحكمت محكمة مصرية على بديع بالإعدام فى ٢٠١٥ بتهمة التخطيط لشن هجمات على مصر، رغم إلغاء الحكم فى وقت لاحق.

أدت هذه الأمثلة إلى إصدار لقانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كإرهابيين فى مجلسى النواب والشيوخ نوفمبر ٢٠١٥. دعا مشروع القانون الولايات المتحدة إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية وأدرج أعضاء سابقين فى جماعة الإخوان الذين استمروا فى العمل للانضمام إلى القاعدة وتم تصنيفهم لاحقا على أنهم إرهابيون من قبل الولايات المتحدة.

كما مر العديد من أشهر قادة القاعدة عبر جماعة الإخوان المسلمين.

أشهر عضو سابق فى جماعة الإخوان المسلمين انضم إلى القاعدة هو مؤسس الجماعة أسامة بن لادن، كان بن لادن ينتمى إلى فرع الإخوان فى شبه الجزيرة العربية، بحسب أيمن الظواهرى، أحد مؤسسى القاعدة.

فى رسالة فى أبريل ٢٠١١ أرسلت قبل أسبوع واحد فقط من وفاته، قال بن لادن إن جماعات مثل الإخوان المسلمين تدعو فقط إلى "أنصاف الحلول"، لكن هناك تيارات سلفية داخل الجماعة تعترف بالحقيقة، وتوقع بن لادن أن جماعة الإخوان ستصطف مع عنف وإرهاب القاعدة بالقول "عودة الاخوان ومن أمثالهم إلى الاسلام الصحيح مسألة وقت".

بعد وفاة بن لادن فى عام ٢٠١١، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بيانا أشار إلى بن لادن بـ "الشيخ أسامة"، كما أشاد الإخوان بـ "المقاومة" فى أفغانستان والعراق، ونسبوا الفضل إلى بن لادن.

أيمن الظواهرى

شارك أيمن الظواهرى فى تأسيس القاعدة مع أسامة بن لادن فى عام ١٩٨٨، وقبل ذلك بسنوات، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى ذلك الوقت عندما كان مراهقا فى مصر، واعتقل بسببها فى سن ١٥ عاما، واعتقل مع أعضاء آخرين فى الجماعة الإسلامية عام ١٩٨١ لاغتيال الرئيس أنور السادات، الظواهرى قيادى سابق فى جماعة الجهاد التى اندمجت مع القاعدة عام ٢٠٠١

وندد الظواهرى بقمع مصر لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب أحاديث بين محمد مرسى وشقيق الظواهرى محمد الظواهرى، فقد تواطأ مرسى أثناء فترة الرئاسة مع الظواهرى لإطلاق سراح إرهابيين من السجون المصرية من أجل حشد الدعم لجماعة الإخوان المسلمين.

خالد شيخ محمد

كان لجماعة الإخوان المسلمين تأثير عميق على ناشط القاعدة وعقل ١١ سبتمبر خالد شيخ محمد، وفقا لملف عام ٢٠١١ فى نيويورك.

انتقلت عائلة محمد إلى الكويت من باكستان فى الخمسينيات من القرن الماضى، ولد فى الكويت عام ١٩٦٥، وبعد وفاة والده بأربع سنوات، تولى إخوة محمد مسئولية تعليمه.

كانت جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية فى الكويت، لكن الحكومة سمحت لها بالعمل من أجل الحفاظ على السيطرة، شاهد محمد شقيقه الأكبر زاهد أصبح قياديا طلابيا فى جماعة الإخوان فى جامعة الكويت، بعد أخيه، بدأ محمد بالحضور كانت المعسكرات التى يديرها الإخوان فى سن السادسة عشرة.

وهناك تعرف على أيديولوجية الجماعة وأحد أشهر منظريها، سيد قطب. وبحسب ما ورد أصبح مغرما بتعاليم قطب المعادية للغرب والجهاد.

بعد المدرسة الثانوية، ذهب محمد عام ١٩٨٤ لدراسة الهندسة فى الولايات المتحدة، وبحسب ما ورد طور كراهيته للأمريكيين أثناء دراسته فى نورث كارولينا، معتبرا أنهم عنصريون، وبحسب أحد أساتذة محمد فى الكويت، فقد عاد من الولايات المتحدة عام ١٩٨٦ مقتنعا أن أمريكا تكره العرب بسبب علاقة البلاد بإسرائيل.

بعد فترة وجيزة من عودته إلى الكويت، تبع محمد إخوته إلى باكستان حيث كانوا يعملون فى جهود الإغاثة من الحرب، كان ذلك فى بيشاور، باكستان، حيث تواصل محمد مع أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى، قادة القاعدة المستقبليين. تباعدت مساراتهم عن تلك النقطة، لكن محمد وبن لادن جددا علاقتهما فى عام ١٩٩٦، بعد ثلاث سنوات من تخطيط ابن شقيق محمد، رمزى يوسف، أول هجوم على مركز التجارة العالمى.

كان يوسف قد ألهم محمد للقيام بدور نشط فى التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة. عندما التقى محمد وبن لادن مرة أخرى فى عام ١٩٩٦، بدأوا فى وضع الأساس لهجمات ١١ سبتمبر.

الإخوان وجبهة النصرة

جبهة النصرة، الفرع السابق للقاعدة فى سوريا، هى جماعة متمردة مكرسة لاستبدال حكومة الرئيس بشار الأسد بنظام إسلامى. انتقد زعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولانى، الإخوان لانحرافهم عن التعاليم الإسلامية التقليدية، ومع ذلك فان المواد الدينية التى تستخدمها جبهة النصرة فى الدعاية والتربية والتجنيد، مواد من الإخوان.

فى عام ٢٠١٤، انتخب الإخوان السوريون محمد حكمت وليد لولاية مدتها أربع سنوات كزعيم للجماعة. خلال مقابلة فى مايو ٢٠١٥ مع قناة الجزيرة، رفض وليد إدانة جبهة النصرة أو داعش بوصفهما جماعات إرهابية. وبدلا من ذلك، أدان وليد أعمال مكافحة الإرهاب التى يقوم بها التحالف الدولى فى سوريا.

ودافعت جماعة الإخوان المسلمين عن جبهة النصرة عام ٢٠١٢ بعد أن صنفت الولايات المتحدة الجماعة بأنها منظمة إرهابية، ووصف فاروق طيفور، نائب زعيم جماعة الإخوان السورية آنذاك، التصنيف بأنه "خاطئ للغاية ومتسرع للغاية" بالنظر إلى ما أسماه "الجو الرمادى" فى ذلك الوقت فى سوريا. وبحسب طيفور، يعتبر الشعب السورى جبهة النصرة دفاعا موثوقا ضد "الجيش النظامى وعصابات الأسد".

فى عام ٢٠١٦، غيرت جبهة النصرة اسمها رسميا إلى جبهة فتح الشام وتخلت عن أى علاقات رسمية مع القاعدة، وأشاد فصيل سوريا التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالقرار باعتباره خطوة نحو جعل الثورة السورية "محلية بحق"، فى العام التالى، أشاد الجولانى بالإيديولوجية المشتركة بين القاعدة والإخوان. فى حين أنهما قد يختلفان فى تكتيكاتهما، فإن كلا المجموعتين تستمد إيديولوجياتهما من نفس المصادر، كما قال الجولانى لقناة الجزيرة.

الخلافة

تحاول جماعة الإخوان المسلمين "بناء قاعدة شعبية تؤمن بالنظام الإسلامى وتعى أفكاره الرئيسية"، أدوات الإخوان الأساسية لإحداث التغيير هى الدعوة والمشاركة السياسية.

فى انتخابات عام ٢٠١٢ فى مصر، على سبيل المثال، استفادت جماعة الإخوان المسلمين من النوايا الحسنة التى بنيت من عقود من تقديم الخدمات الاجتماعية للفوز بالرئاسة المصرية.

تعتقد القاعدة أن الخلافة الإسلامية العالمية ستساعد المسلمين على العودة إلى الممارسات الإسلامية للجيل الأول من القادة المسلمين، وتتحدى القاعدة ما تعتبره هيمنة الغرب على العالم من خلال "الجهاد الدفاعى" لحماية أراضى المسلمين من "الحملة الصليبية الجديدة التى تقودها أمريكا ضد الدول الإسلامية...".

حددت فتوى أسامة بن لادن عام ١٩٩٦ أهداف القاعدة المتمثلة فى توحيد المسلمين تحت الشريعة، وإزالة الوجود الأمريكى من الأراضى الإسلامية المقدسة، وتصحيح مظالم "التحالف الصهيونى الصليبى".

وفى عام ٢٠٠٥ كشفت مصادر إعلامية عن خطة القاعدة متعددة المراحل على مدى عشرين عاما لتحقيق هذا الهدف، بدأت الخطة بـ "مرحلة اليقظة" بين عامى ٢٠٠٠ و٢٠٠٣، والتى دعت إلى هجوم واسع النطاق على نيويورك لدفع الولايات المتحدة إلى الرد، بعد ذلك تأتى مرحلة القتال المباشر.

بين عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٦، تلاه نشاط متزايد للقاعدة فى الشرق الأوسط وجهود للإطاحة بالأنظمة العربية، بعد ذلك، وفقا لهذه الخطة، ستعلن القاعدة الخلافة بين عامى ٢٠١٣ و٢٠١٦

بينما نجح تنظيم القاعدة فى بعض هذه المراحل - مثل هجمات ١١ سبتمبر واشتباك القوات الأمريكية فى أفغانستان - فقد اغتصب تنظيم داعش الإطار الزمنى للقاعدة، واعتبرت القاعدة فى عهد بن لادن أن إنشاء دولة إسلامية هدف بعيد المدى ثانوى للهدف المباشر المتمثل فى إسقاط أمريكا.

تظهر الوثائق التى تم العثور عليها من مجمع بن لادن فى باكستان أنه يعتقد أن ضرب الولايات المتحدة كان أكثر أهمية من تشكيل خلافة إسلامية.

فى إحدى الرسائل، كتب بن لادن أن القاعدة يجب أن تضمن قدرتها على السيطرة على دولة قبل إنشاء دولة. ولهذه الغاية، كان يعتقد أن على القاعدة أن تهزم أولا عدوها الرئيسى: أمريكا. وكتب يقول: "على الرغم من أننا كنا قادرين على إرهاق وإضعاف أكبر عدو لنا عسكريا واقتصاديا قبل وبعد الحادى عشر، إلا أن العدو لا يزال يمتلك القدرة على إسقاط أى دولة نؤسسها".

كما أدانت القاعدة إعلان داعش عن الخلافة "دون استشارة المسلمون"، وهاجم الظواهرى تنظيم داعش لعدم تنسيق خلافته مع الجماعات الجهادية الأخرى من خلال المحاكم الشرعية، والتى أشار إليها بـ "الطريقة النبوية".

وأعلن تنظيم داعش قيامه بعث الخلافة فى يونيو ٢٠١٤، وأعلن ذلك بدون تحقيق الخلافة "كل سلطة هى ببساطة ملكية دنيوية وهيمنة وحكم، مصحوبة بالدمار والفساد والظلم والإكراه والخوف، وانحطاط البشر وانحدارهم إلى مستوى الحيوانات". على الرغم من أن داعش خسر آخر سيطرته على الأراضى فى العراق وسوريا بحلول مارس ٢٠١٩، إلا أن التنظيم أنشأ ما يسميه ولايات خارج سوريا والعراق كجزء من هدفه المتمثل فى توسيع خلافته.

إمكانية التحالفات

فى يناير ٢٠١٦، أفادت صحيفة الشرق الأوسط العربية التى تتخذ من لندن مقرا لها، أن داعش والقاعدة والإخوان المسلمين يناقشون تشكيل مجلس شورى مشترك فى ليبيا، بحسب وثيقة مسربة حصلت عليها الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن مناقشات التحالف هى لأن الجماعات تريد إرسال رسالة معارضة مشتركة من الإسلاميين الليبيين إلى حكومة الوحدة الليبية، ورد أن أعضاء جماعة الإخوان فى ليبيا يتلقون رواتب يومية مقابل انضمامهم إلى معسكرات تدريب داعش والقاعدة.

فى مقال نشر فى مارس ٢٠١٦ لمجلة فورين أفيرز، افترض المؤلف بروس هوفمان أن القاعدة وداعش يمكن أن يتجهوا نحو الاندماج بسبب الأيديولوجيات المشتركة والقناعة المشتركة بضرورة توحد المسلمين عند التهديد. فى سبتمبر ٢٠١٥، أصدر أيمن الظواهرى أنه "إذا كان هناك قتال بين الصليبيين والصفويين والعلمانيين، مع أى جماعة من المسلمين والمجاهدين، بما فى ذلك جماعة أبوبكر البغدادى ومن معه، فإن خيارنا الوحيد هو الوقوف مع المجاهدون المسلمون"

كما تواصلت القاعدة مع جماعة الإخوان المسلمين، وبحسب ما ورد عقد قادة كلا المجموعتين اجتماعات فى أكتوبر ٢٠١٣ فى الأردن. ويزعم أنهم ناقشوا خططا لبدء نقل مقاتلى القاعدة السوريين والعراقيين إلى مصر لمعارضة الحكومة الجديدة، والتى كانت قد أطاحت قبل بضعة أشهر بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة السياسية. ولم تؤد تلك اللقاءات إلى علاقات رسمية بين الجماعتين، لكن زعيم القاعدة أيمن الظواهرى - الذى أشاد بانتظام بمنظر الإخوان سيد قطب - وصل إلى دفاع الإخوان على الساحة الدولية. فى عام ٢٠١٨، تعهد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى برنامج ٦٠ دقيقة فى الأخبار الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية ستزيل أى آثار أخيرة من أيديولوجية الإخوان من مدارسها. أصدر الظواهرى تسجيلا صوتيا يتهم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بالعمل معا لإعادة كتابة التاريخ الإسلامى. كما دعا جميع المسلمين إلى التوحد وتركيز طاقاتهم على محاربة الولايات المتحدة.

فى يونيو ٢٠١٧، قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر العلاقات مع قطر، مشيرة إلى الدعم القطرى للإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية الأخرى، كما صنفت الدولتان العديد من الأفراد المرتبطين بالإخوان المقيمين فى قطر، بمن فيهم منظر الإخوان يوسف القرضاوى.

وردا على ذلك، أصدر تنظيم القاعدة شريط فيديو بعنوان "سقط القناع" يدين الأعمال ضد قطر وجماعة الإخوان المسلمين. وألقت صحيفة «المسرة» التابعة لتنظيم القاعدة باللائمة فى الانقطاع الدبلوماسى على الانزعاج العربى من الدعم القطرى للإخوان المسلمين.

مشاركة الدولة فى اليمن، وبحسب ما ورد وصف خالد باطرفى من القاعدة فى شبه الجزيرة العربية العقوبات بأنها "حرب ضد الإسلام والمسلمين" من قبل "الطغاة".

يعتقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الإسلام يجب أن يبقى منفصلا عن الشئون السياسية، وصف جمعة عام الإخوان المسلمين فى السلطة بأنه "الأسوأ" فى تاريخ مصر الحديث.

وحذر فى عام ٢٠١٤ من أن داعش والإخوان يتجهان نحو تحالف رسمى، وتوقع أن قادة الإخوان الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا من السجون المصرية سيشكلون مجموعات عنيفة من شأنها "التحريض من قطر، والتآمر من ليبيا، وتعبئة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين فى تركيا وتحالف مع داعش.

الخلاصة

يمكن لجماعة الإخوان والقاعدة وداعش أن يكونوا أحيانا خصوما على المستوى الشكلى، بناء على خلافات تكتيكية واستراتيجية وأيديولوجية، ولكن من خلال تقاسم الأيديولوجية الأساسية، تظل هذه الجماعات مرتبطة بشكل أساسى ببعضها البعض، يمكن أن يتطور التعاون والشراكات غير الرسمية المتكررة بسهولة إلى تنسيق رفيع المستوى - نظرا لمعتقداتهم الراسخة وأهدافهم المشتركة.



