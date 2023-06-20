باريس تبحث إمكانية انضمام كييف إلى الناتو

الثلاثاء 20/يونيو/2023 - 09:30 م

بحث اجتماع لمجلس الدفاع فى قصر الإليزيه إمكانية انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي، الذى رفضته حتى الآن باريس وبرلين وواشنطن، لكن دافعت عنه دول وسط أوروبا، مثل بولندا ودول البلطيق.

وتهدف هذه المبادرة الفرنسية إلى زيادة الضغط على روسيا، فى حين أن الهجوم المضاد الأوكرانى يواجه صعوبات.

وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الأول الاثنين، تسليم نظام دفاع أرض-جو متوسط المدى من طراز SAMP / T، من صنع فرنسى إيطالي، إلى أوكرانيا، حيث يعمل الآن و"يحمى المنشآت الرئيسية والأرواح" وذلك فى خطاب ألقاه فى باريس حول الدفاع الجوى والدفاعى المضاد للصواريخ لأوروبا، بعد أربعة أشهر من وعده لكييف.

و«SAMP / T Mamba»هو أول نظام مضاد للصواريخ متوسط المدى فى أوروبا، من المفترض أن تساعد أوكرانيا فى مواجهة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ والطائرات الروسية، دعت كييف إلى تعزيز دفاعها الأرضي-الجوى لأشهر، لا سيما بعد موجة الضربات الروسية على بنيتها التحتية الحيوية باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار فى خريف عام ٢٠٢٢. وقد تم بالفعل نشر نظام مامبا Mamba فى رومانيا لحماية منطقة استراتيجية للغاية لميناء كونستانتا، على البحر الأسود.