محاولة أخيرة في الزمالك لإنقاذ عبد الشافي من الاعتزال

تعرض محمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك، لإصابة قوية في الركبة مؤخرا، أبعدته عن مباريات المشاركة في مباريات الفارس الأبيض .

وتتجدد إصابة اللاعب عقب إنهائه البرنامج العلاجي في كل مرة، وهو ما سيجبره على الاعتزال بنهاية الموسم، وذلك حال فشل المحاولة الطبية الأخيرة بالأيام المقبلة و التى اتفق عليها اللاعب مع الجهاز الطبي بالفريق للتعافى من إصابة الركبة بشكل نهائي .

وحال فشل المحاولة الطبية سيعتزل عبدالشافي رسميا بنهاية الموسم الحالي، وينهى مشواره الناجح مع الساحرة المستديرة والذي توج من خلاله بالعديد من الألقاب مع الزمالك والمنتخب الوطني الأول، وخاض تجربة احترافية ناجحة بالسعودية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.