وزير الخارجية الأمريكي: الصين وعدت بعدم إمداد روسيا بالأسلحة

الثلاثاء 20/يونيو/2023 - 09:21 م

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، إن الصين جددت تعهدها بعدم إرسال أسلحة إلى روسيا فى حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف بلينكين أمام الصحفيين، بعد يومين من المناقشات فى العاصمة الصينية: "لقد تلقينا، بالإضافة إلى دول أخرى، تأكيدات من الصين بأنهم لم ولن يقدموا مساعدة قاتلة لروسيا لاستخدامها فى أوكرانيا".

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنه لاحظ مع القادة الصينيين ضرورة "استقرار" علاقاتهم، مع البقاء "واضحين" بشأن الخلافات الثنائية العميقة.

وتابع بلينكين للصحفيين: "فى كل اجتماع، أصررت على أن الاتصال المباشر والتواصل المستمر على أعلى مستوى هو أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسئولية وضمان عدم تصاعد المنافسة إلى صراع. وسمعت نفس الشيء من نظرائى الصينيين. نتفق على ضرورة استقرار علاقاتنا".

باسم القضايا الأمنية، نفذت الولايات المتحدة عدة إجراءات لتقييد وصول الشركات الصينية إلى تقنيات أمريكية معينة أو لتعقيد تصنيعها لأشباه الموصلات المتقدمة، وأكد أنتونى بلينكين يوم الاثنين أن واشنطن لا تحاول "خنق" التنمية الاقتصادية الصينية.

وبذلك تظل قضية تايوان إحدى النقاط الشائكة الرئيسية فى العلاقات الثنائية، حيث تتهم بكين واشنطن بتقوية علاقاتها مع الجزيرة، التى تطالب بها الصين، فى انتهاك لالتزاماتها السابقة. لكن أنتونى بلينكين قال للصحفيين إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان. وقال بلينكين: "فى الوقت نفسه، نحن، مثل كثيرين، نشعر بقلق عميق إزاء بعض الاستفزازات التى قامت بها الصين فى السنوات الأخيرة، منذ عام ٢٠١٦ فى مضيق تايوان".