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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أيام القاهرة الدولي للمونودراما يفتح باب المشاركة في مسابقة التأليف

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أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، في دورته السادسة، بدء تلقي طلبات المشاركة في مسابقة التأليف للمونودراما عبر نشر رابط المشاركة على الصفحة الرسمية للمهرجان، وذلك استعدادا للدورة السادسة التي تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في سبتمبر المقبل.
وقال المخرج د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان سوف تتلقى طلبات المشاركة حتى الثاني من يوليو المقبل.
يذكر أن الدورة الخامسة قد شهدت حضورا قويا للمسرح الأوروبي عبر اختيار ألمانيا دولة ضيف شرف المهرجان، الذي أقيم في سبتمبر 2022

 

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما أسامة رؤوف دورته السادسة مسابقة التأليف للمونودراما نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة