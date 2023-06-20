جبهات الصراع.. هجوم روسي على عدة محاور فى أوكرانيا.. والبنية التحتية الحرجة تتأثر بضربات موسكو

شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا ليلاً من الإثنين إلى الثلاثاء.

وقالت الإدارة العسكرية فى لفيف، إن روسيا ضربت "بنية تحتية حيوية"، مما تسبب فى اندلاع حريق.

ووفقًا لماكسيم كوزيتسكى الحاكم العسكرى لفيف، فقد تعرضت المدينة للهجوم فى حوالى الساعة ٥ صباحًا وأصابت ثلاث طائرات مسيرة هدفًا.

وتتركز العمليات الهجومية للجيش الأوكرانى على الجبهة الجنوبية، لكن روسيا لا تقف مكتوفة الأيدي، إذ قالت آنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أمس، إن القوات الروسية شنت هجومًا فى منطقتى كوبيانسك وليمان. وأوضحت أنها حشدت قواتها فى هذه المنطقة، ولا سيما القوات المحمولة جواً. وكتبت على تليجرام: "العدو (الجيش الروسى) لا يتخلى عن خططه للوصول إلى حدود منطقتى دونيتسك ولوهانسك". فى الوقت نفسه، أذاعت قناة روسيش الروسية خبراً يقول إن الفرقة ٧٦ المحمولة جواً شنت هجومًا فى منطقة كريمينا .

وبشكل عام، شهدت الليلة من الإثنين إلى الثلاثاء سلسلة من الغارات الروسية الجوية فى مناطق فينيتسا، تشيركاسي، خاركيف، بولتافا، سومى ، زيتومير، كييف. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية على تليجرام، أن روسيا أطلقت موجة جديدة من الطائرات بدون طيار الإيرانية المصممة من طراز شاهد١٣٦/١٣١ ضد المنشآت العسكرية والبنية التحتية. وبحسب تقرير أولى، تم إطلاق ٣٥ طائرة مسيرة، بينما دمرت وحدات القوات الجوية والبرية ٣٢ طائرة. يضيف سلاح الجو أنه تم تدمير أكثر من عشرين طائرة شاهد فى منطقة كييف، بينما ضرب الروس زابوريزهيا بصواريخ إسكندر إم وصواريخ إس -٣٠٠.

وفى إقليم سومي، ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن القصف أسفر عن قتيل وثلاثة جرحى.. قصفت القوات الروسية سومى أوبلاست ١٦ مرة خلال الساعات القليلة الماضية. أدى القصف الروسى على بلدة كراسنوبيلا إلى إصابة مدنيين اثنين، أحدهما طفل. أفادت الإدارة العسكرية لسومى أوبلاست أن مدنيًا قُتل وأصيب آخر نتيجة القصف على بلدة يوناكيفكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أطلقت مدرعة مليئة بالمتفجرات على موقع أوكراني، دون أن تحدد موقعه الجغرافي. وأوضحت الوزارة فى رسالة نشرتها على قناتها "تليجرام"، أن الدبابة احتوت "حوالى ٣.٥ طن من تى إن تى و٥ قنابل من طراز إف إيه بى ١٠٠"، كل منها يحتوى على ١٠٠ كيلوجرام من المتفجرات.

فى مقطع فيديو مصاحب لهذه الرسالة، يقف ضابط روسى بجانب ناقلة جند مدرعة ويوضح أنه كان مسئولاً عن هذا الهجوم. على بعد حوالى ٣٠٠ متر، قفز سائق الدبابة من المركب بعد أن وجهه نحو مواقع العدو الأوكرانى. ويقول "بقيت للمراقبة، وبعد أن اقتربت السيارة، فجرتها باستخدام أمر لاسلكي". وتابع "الانفجار كان مهما جدا.. تكبد العدو خسائر كبيرة"