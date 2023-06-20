مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون تخرّج الدفعة الخامسة عشرة من القيادات الإعلامية الشابة

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن تخريج "القيادات الإعلامية الشابة" دفعة عام 2023، وهي مبادرة تهدف إلى إعداد الطلبة الجامعيين لمهن ناجحة في قطاع الإعلام في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مجلس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في أبوظبي يوم 15 يونيو.

وتعاون برنامج "القيادات الإعلامية الشابة" الذي تأسس في العام 2007، مع عدد من أبرز مراكز التدريب الإعلامي، وعقد عدد من الشراكات مع أبرز الجامعات في الإمارات العربية المتحدة لتوفير فرص عمل لأكثر من 300 خريج ليكونوا جزءاً من المشهد الإعلامي النابض بالحياة في الدولة. واستقبل برنامج هذا العام بالشراكة مع أكاديمية سكاي نيوز عربية، 18 طالبًا موهوبًا من خمس جامعات مرموقة، هي جامعة زايد، كليات التقنية العليا، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

واعتبرت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أنّ استدامة نماء الوطن وازدهار مستقبله يقومان على سواعد الشباب الذين يمثلون الطاقة المحرّكة للتنمية بمهاراتهم الابتكارية وقدراتهم الإبداعية، وقالت: "ينعقد برنامج القيادات الإعلامية الشابة في دورته الخامسة عشرة تجسيداً لرؤيتنا في تمكين الشباب والاستثمار في توجيههم المهني ليكونوا إعلاميين قادرين على إيصال صوتهم ورسالتهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، والإسهام الفعّال في تطوير صناعة الإعلام الإماراتي".

وتابعت: "مجدداً، وضمن برنامجنا التعليمي المجتمعي، نعتزُّ بتخريج 18 شاباً وشابة بالشراكة مع خمس جامعات وطنية رائدة وسكاي نيوز عربية، استطاعوا أن يقدّموا نموذجاً خلاقاً للشباب المتحمس لعمله والمخلص لوطنه، من خلال ورش العمل والنشرة الإخبارية "أخبار الدار" والمشاركة اليومية في تغطية فعاليات مهرجان أبوظبي 2023 وأنشطة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مؤكدين حرصهم على التزام أعلى معايير المهنية وتطبيق المهارات التي اكتسبوها من خبراء الإعلام ضيوف البرنامج وبينهم سعادة محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، والإعلاميين الكبار جيزيل خوري، والدكتور سليمان الهتلان، والإعلامي المبدع فيصل بن حريز، الذين أخصّهم بجزيل الشكر والامتنان".

وتم خلال حفل التخرج تسليم الطلبة المتفوقين شهادات تقدير لإنجازاتهم المتميزة طيلة مدة البرنامج، وهذا ما يؤكد تفانيهم وشغفهم والتزامهم بالعمل الإعلامي من أجل تعزيز مستقبل قطاع الإعلام في الإمارات العربية المتحدة.

وحضر الحفل الخريجون بالإضافة إلى فريق من سكاي نيوز عربية، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، ومستشاري مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والشركاء الرئيسيين من الجامعات المشاركة. وتفخر مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع أبرز الجامعات في الدولة، لرعاية مواهب الجيل الجديد من المتخصصين في الإعلام، وهو ما يتماشى مع التزام المجموعة بالاستثمار في المواهب الشابة، وتقديم التقدير المناسب لهم وبناء مستقبلهم المهني.

تأسست «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» عام 1996، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية في منطقة الخليج العربي. وتعنى المجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع لما فيه خير المجتمع إسهاماً منها في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم المجموعة طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.

حظي مهرجان أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 2007 لغاية 2011. ويحمل المهرجان الذي تأسس عام 2004 تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الإعلام والثقافة آنذاك (وزير الخارجية حالياً)، هوية وروحية بلاد الخير، بلاد زايد، المبنية على قيم الحوار والاحترام والتسامح والسلام، والتميز في التعليم والمعرفة، بريادة الإبداع، وحرفية الإنجاز، وبناء الحضارة. يقدّم المهرجان سنوياً، ترجمةً لرؤيته في الاستثمار في الشباب وتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية، عدداً كبيراً من الفعاليات التي تشتمل على أعمال العرض الأول وأعمال التكليف الحصري، عبر الإمارات السبع والعالم.



مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تخرّج الدفعة الخامسة عشرة من القيادات الإعلامية الشابة