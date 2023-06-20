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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل اعتداء معيد بطب طنطا على أحد الأساتذة بالكلية بـ"سلاح خرطوش"

جامعة طنطا
جامعة طنطا
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كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، تفاصيل اعتداء معيد على أحد الأساتذة بالكلية بـ"فرد خرطوش"، مؤكدًا إنها حادثة فردية، خاصة أن الكلية يوجد بها 13 مستشفى تجري 116 ألف عملية سنويًا.

وأضاف غنيم في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة فرغت جميع كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة صوتا وصورة، مشيرًا إلى أن الكلية أجرت تحقيق إداري، واستمعت إلى شهود الواقعة.
وأوضح عميد كلية الطب جامعة طنطا أن جميع الأحداث التي حدثت في ولاية النيابة العامة، وانه بالفعل تم القبض على المعيد، كما ان الواقعة تحولت للتحقيق من قبل الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا.
وتمكن الأمن الإداري بمستشفى جامعة طنطا، من القبض على معيد بقسم التشريح بطب طنطا، بسبب تعديه بالضرب على الدكتور عبد الهادي طه أستاذ القلب بالكلية، بسلاح خرطوش، في رأسه، بعد فشله فى إطلاق النار عليه من السلاح.

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