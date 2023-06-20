ميقاتي: المشكلة الأساسية بلبنان تتمثل في أزمة النازحين السوريين بجانب الأزمات السياسية المعروفة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المشكلة الأساسية في لبنان حاليًا إلى جانب الأزمات السياسية المعروفة تتمثل في أزمة النازحين السوريين، موضحًا أن لبنان استقبلهم بكل ترحاب منذ 11 سنة إلا أن وجودهم بدأ يثقل على اللبنانيين ويتسبب بمشكلات على الصعد كافة، ديموجرافيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لبعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة النائب إيزابيل سانتوس ومشاركة الوفد النيابي المرافق، وذلك في حضور المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

وأضاف ميقاتي أن الحكومة في حوار متواصل مع مختلف الدول الأوروبية ومفوضية شئون اللاجئين لشرح واقع اللجوء السوري وكيف أن لبنان لم يعد في استطاعته تحمّل هذا النزوح خاصة في غياب اي خارطة دولية لعودتهم.

وأشار إلى أن لبنان بصدد إعداد خطة عرضها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قبل أيام أمام "مؤتمر دعم سوريا والدول المضيفة للاجئين"، معبرًا عن أمله أن يتم التجاوب بشأنها.

وأوضح ميقاتي أنه على اطلاع على مواقف مختلف الأطراف الممثلة في البرلمان الأوروبي، موجهًا الشكر للمواقف المؤيدة للبنان ولمجريات الأمور فيه.