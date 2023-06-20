محمد جابر: سعيد بالتعاون مع النجم راغب علامة

قال المنتج محمد جابر، أنه سعيد بتعاونه الجديد، مع النجم اللبنانى الكبير راغب علامة، من خلال أحدث أعماله الغنائية "فى كتير حلوين"، مشيدا بالصداقة والعلاقة الوطيدة التى تجمعه دائما بالنجم راغب علامة، وأشار بأن أغنية "فى كتير حلوين" من أجمل الأغنيات فى موسم صيف 2023.

وأضاف “جابر” في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، أن النجم راغب علامة استطاع أن يضفى على الأغنية سحره وطلته المميزة، والجريئة، مؤكدا أنه يراهن على نجاحها، وحصدها على نسبة إستماع ومشاهدات عالية، خاصة أن لحنها المقسوم جديد ومتنوع وتوزيعها الموسيقى مختلف ويعبر عن البهجة والفرحة، والإبهار، وهو ما تعودنا عليه من الفنان المتجدد راغب علامة.

أغنية "فى كتير حلوين" طرحها أمس راغب علامة، ولاقت الإعجاب على مواقع السوشيال ميديا وتتصدر حاليا المشاهدات على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية بعد طرحها أمس.

أغنية "فى كتير حلوين" باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان.