نشرة الحوادث| القبض على زوج الفنانة بوسي.. وحكاية جريمة قابيل وهابيل

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها القبض على زوج الفنانة بوسى إثر اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها، وعرض المتهم بقتل جاره في دار السلام على الطب الشرعي، وتأجبل محاكمة 43 متهما في قضية خلية العجوزة.. وإليكم التفاصيل.
القبض على زوج الفنانة بوسى إثر اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها
https://www.albawabhnews.com/4827133
القصة الكاملة لجريمة قابيل وهابيل المنيب| شاب يقتل شقيقه بـ30 طعنة بسبب المخدرات.. الجيران: "خلص عليه وهرب من الشباك"
https://www.albawabhnews.com/4826783
عرض المتهم بقتل جاره في دار السلام على الطب الشرعي
https://www.albawabhnews.com/4827132
تأجبل محاكمة 43 متهما في قضية خلية العجوزة
https://www.albawabhnews.com/4827097
خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة مسلحة تنتهي بقتيل في دار السلام
https://www.albawabhnews.com/4826830
مشاجرة بالأسلحة البيضاء تخلف 11 مصابا في أكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4826775