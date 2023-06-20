نشرة الحوادث| القبض على زوج الفنانة بوسي.. وحكاية جريمة قابيل وهابيل

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها القبض على زوج الفنانة بوسى إثر اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها، وعرض المتهم بقتل جاره في دار السلام على الطب الشرعي، وتأجبل محاكمة 43 متهما في قضية خلية العجوزة.. وإليكم التفاصيل.

القبض على زوج الفنانة بوسى إثر اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها

https://www.albawabhnews.com/4827133

القصة الكاملة لجريمة قابيل وهابيل المنيب| شاب يقتل شقيقه بـ30 طعنة بسبب المخدرات.. الجيران: "خلص عليه وهرب من الشباك"

https://www.albawabhnews.com/4826783

عرض المتهم بقتل جاره في دار السلام على الطب الشرعي



https://www.albawabhnews.com/4827132



تأجبل محاكمة 43 متهما في قضية خلية العجوزة

https://www.albawabhnews.com/4827097

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة مسلحة تنتهي بقتيل في دار السلام

https://www.albawabhnews.com/4826830

مشاجرة بالأسلحة البيضاء تخلف 11 مصابا في أكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4826775