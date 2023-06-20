شيري عادل تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.. فيديو

نشرت الفنانة شيري عادل عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو جديد لأحدث ظهور لها، شاركت به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/CtuBNomIsMg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهرت من خلال الفيديو داخل سيارة الفنان محمد ثروت مع الفنان محمود حافظ وبعض المقربين، وعلى أنغام أغنية المطرب محمد حماقى "أحلى واحده"، شاركت شيري عادل جمهورها وسط نجوم الفن.

يشار إلى أن الفنانة شيري عادل تستعد للمشاركة فى الموسم السينمائى القادم بفيلم "لف وإرجع تانى"، بطولة شيري عادل، آيتن عامر، صلاح عبدالله، سليمان عيد، محمد رضوان والإخراج شادى على.

يذكر أن آخر أعمال الفنانه شيري عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعه"، بطولة شيري عادل، عمرو وهبه، ولاء الشريف، أسامة الهادى، ماركو إدوارد والإخراج محمد عبد السلام.