نيللي كريم تعلن عن قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"

أعلنت النجمة نيللي كريم، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”

حيث نشرت نيللي كريم، فيديو لها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وقالت:" أنا نيللي كريم ودي قناتي الرسمية على يوتيوب.. وشكرا".

يذكر أن نيللي كريم شاركت بموسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "عملة نادرة" والذي جسدت من خلاله للمرة الأولى شخصية سيدة من الصعيد، وجاء المسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، وكمال أبو رية، وإنتاج شركة العدل جروب.

وجاء مسلسل "عملة نادرة" عودة للتعاون بين نيللي كريم والكاتب مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ تعاونهما في مسلسل "لأعلى سعر" والذي عُرض بموسم دراما رمضان عام 2017 وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، أحمد مجدي، سلوى محمد علي ورحمة حسن وعدد من الفنانين، ومن إخراج ماندو العدل.

https://www.youtube.com/shorts/5OqqoxqY0ms