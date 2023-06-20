الزراعة: وفرنا 220 سلعة للمواطنين من خلال 245 مركزا

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة مرتكزة على مبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا"، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية والمواد من خير مزارع الوزارة وتحت رعاية وزير الزراعة.



وأكد “صالح” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة توفر حوالي 220 سلعة للمواطنين، من خلال 245 مركز منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب 32 منفذ متحرك في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، مشددا على ثبات الأسعار لرفع العبء الحقيقي عن كاهل المواطن وتحقيق هامش ربح بسيط.



وأشار إلى أن وزارة الزراعة حريصة على استمرار ضح السلع والمنتجات، والاهتمام بجودة المنتجات التي تعرض على المواطنين وأن تكون طازجة، موضحا أن أسعار الأرز بالمنافذ التابعة للوزارة يصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها، فيما يصل سعر البطاطس إلى 3 جنيهات.



أما عن أسعار اللحوم، أوضح أن سعر كيلو اللحوم البلدية المُرباه في مزارع وزارة الزراعة وتباع بالمنافذ الثابتة والمتنقلة بـ225 جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم الضأن المُرباه بـ250 جنيه للكيلو، موضحا أن الأضاحي يتم عرضها في أكثر من نقطة بمحافظات الجمهورية، بسعر 125 جنيه للكيلو الجاموسي القائم، وكيلو اللحوم البقري القائم بـ240 جنيه، وكيلو الخراف بـ155 جنيه.