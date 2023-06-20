وزير الرياضة يفتتح عددا من الفعاليات بمحافظة شمال سيناء

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معرض منتجات الشباب ومعرض "علمني حرفه"، والذي نفذته الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، اليوم الثلاثاء، بنادي قادرون باختلاف بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية للشباب أصحاب المشروعات مثل منتجات الزي السيناوي، والمأكولات السيناوية، ومنتجات عطور طبيعية، كما ضم المعرض مجموعة من منتجات الشباب للطراز البدوي والاكسسوار والكروشيه، والذين تم تدريبهم ضمن مبادرة "علمني حرفه"، والتي نفذتها الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجودة المعروضات وتنوعها، مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء لديها موروث تراثي كبير نعمل على تسليط الضوء عليه والارتقاء به، موجهًا بفتح معارض لتسويق منتجات الشباب داخل مراكز الشباب مجانًا، في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

جاء ذلك ضمن الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء، لافتتاح عدد من الأندية ومراكز الشباب المطورة برفقة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء، ولفيف من قيادات الوزارة وهم نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.



وضمن برنامج زيارته، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات برنامجي "مشواري" و"أندية السكان" بمحافظة شمال سيناء، حيث تفقد برنامج "مشواري" الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، وكذا فعاليات مبادرة "سفراء مشواري"، والتي يتم تنفيذها بمراكز الشباب لتنمية المهارات الحياتية، والتأهيل لمتطلبات سوق العمل، وذلك بنادي ٦ أكتوبر برمانة ببئر العبد، كما تفقد ورشة أندية السكان التي تهتم بقضايا الصحة الإنجابية، حيث تم افتتاح 3 أندية سكان خلال العام بشمال سيناء، في مراكز شباب(العريش، بئر العبد، الشيخ سالم الهرش)، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بإقبال الشباب والنشء من أبناء سيناء على البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، مؤكدًا على إقامة العديد من البرامج على مدار العام في ضوء تكثيف المشروعات بالمحافظات الحدودية.