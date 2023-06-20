«وِلدة القرش» تثير الدهشة بالدقهلية.. وبائع سمك: «بتتاكل عادي»

ينشغل الناس هذه الأيام بمتابعة كل المعلومات المتداولة على السوشيال ميديا حول أسماك القرش، خاصة بعد واقعة «قرش البحر الأحمر» لكن سيبدو الأمر غريبا عندنا نرى صغار القرش أو ما يطلق عليها «ولدة القرش» تباع في السوق.

ففي سوق الأسماك بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بالدقهلية، ظهر أحد بائعي الأسماك، يروج لبيع صغار القرش حسب وصفه، مؤكدا أنها تؤكل كباقي الأسماك.

«بتتاكل يابيه ودي قطط مش قروش» بتلك الكلمات بدأ أحمد العربي بائع السمك تبرير بيعه لتلك النوعية من القروش الصغيرة بصناديق الأسماك، مؤكدا أنها تؤكل مثلها مثل باقي الأسماك ويشتهيها البعض ونظرا لندرتها في السابق "كان صعب انتشارها في السوق لعدم صيدها بالقرب من الشواطئ المصرية".



وأضاف “العربي” أنه اتى بتلك النوعية من القروش الصغيرة من حلقة الأسماك بعزبة البرج محافظة دمياط وطرحها للبيع ولكونها غريبة عن البعض بدأوا يستفسرون عن نوعيتها وكيفية طهيها ولاقى ذلك إقبالا من المواطنين.



ووصف بائع السمك صغار القرش إنها تشترك مع طائر الحمام في أن أفراخها تؤكل ولحمها أفضل طعمًا من الأحجام الكبيرة، فلا تؤكل في الكتاكيت أو أفراخ الطيور التي لم تتجاوز 3 أسابيع، إلا الحمام، وكذلك الأمر عند أسماك القرش، الكبير منها ملئ بالنشادر بينما الصغيرة أو "ولدة القرش" حديثة الولادة هي الأفضل والأكثر فائدة.



وعن أسباب ظهورها في الوقت الحالي قال إن القروش الصغيرة أو "ولدة القرش" تنتشر في هذا الوقت من العام، حيث تضع القروش الكبيرة صغارها في المياه الهادئة في شهري مايو ويونيو، ورغم انتشار الأحجام الصغيرة في المياه إلا أن المعروض منها قليل للغاية بسبب وقف الصيد التجاري، مثل باقي الأسماك.

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