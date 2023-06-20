البحوث الإسلامية: لا يجوز التضحية بالطيور والدجاج

علق الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، على تصريحات الدكتور سعد الدين هلال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتى قال فيها إنه يجوز الأضحية بالطيور والدجاج، قائلا: أن الأضحية سنة عن النبي وليست فرضا، وهي تجوز على الشخص القادر المستطيع.



وأضاف “النجار” فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدي البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن الأضحية لها مجموعة من الشروط، ويجب أن تكون من بهيمة الأنعام التي حددها القرآن والسنة.



وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الله لا يرد أي عبد يتقرب بأي عمل ابتغاء مرضاته، ولكن لا إلزام على العبد بالقيام بذبح الأضحية وهو غير قادر على فعلها، كما أن الأضحية بالطيور لا تجوز تعظيما لسنة شعيرة الأضحية التي يقدم عليها الإنسان.



وكان قد دعا الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة وغلاء الأسعار بالتقسيط.