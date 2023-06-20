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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أيمن أشرف يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن الأهلي

ايمن اشرف
ايمن اشرف
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يفاضل أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بين ثلاثة عروض لاختيار أحدهم، تمهيدا للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة. 

وخرج أيمن أشرف من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية، وباتت مسألة رحيله عن المارد الأحمر مجرد وقت ليس أكثر. 

وتلقى أيمن أشرف ثلاثة عروض، هي من نادي بيراميدز وفاركو وزد، في الوقت الذي ينتظر فيه اللاعب عرضا عربيا للرحيل. 

وترك أيمن أشرف مسألة اللعب لنادي أخر في مصر غير النادي الأهلي، إلى الظروف وذلك حال عدم تلقي عرض جيد من أحد الأندية في المنطقة العربية. 

الأهلى أيمن أشرف القلعة الحمراء ايمن أشرف