محافظ أسوان يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كلابشة

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى خبر سار لأهالى محافظة أسوان فى مجال التخطيط العمرانى لخلق مجتمعات عمرانية حديثة تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية مشروع المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كلابشة بعد إعتماد الحيز العمرانى لها بإجمالى مساحة تصل لأكثر من 93 فدانا بزيادة قدرها 41 فدانا عن الحيز العمرانى فى عام 1996 ، لتصبح بذلك جميع مدن محافظة أسوان بإجمالى 10 مدن تم الإنتهاء من إعداد المخطط الإستراتيجى لكل منها حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى " حياة كريمة " ، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوزة العمرانية لكافة المدن ، والقرى والتوابع ..

وخلال اعتماد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة كلابشة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، وكذا على ياسين رئيس مدينة كلابشة .

أشار اللواء أشرف عطية إلى أن اعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة كلابشة سيساهم فى تعدد الأنشطة التنموية ، مع خلق شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التى تساهم فى تحقيق السيولة المرورية ، علاوة على خدمة المشروعات والأنشطة المستقبلية والتى من أبرزها إنشاء مستشفى مركزى ، بالإضافة إلى إقامة مركز خدمات متكامل يضم شهر عقارى وسجل مدنى ، مع مشروع استكمال تغطية المصرف النزاز.

مؤكداً على أنه سبق إعداد المخطط الإستراتيجي عقد جلسة استماع فى مارس الماضى مع ممثلين من أهالى مدينة كلابشة حيث تم إستعراض مطالبهم ومقترحاتهم أو تعديل أى توصيات كانت مدرجة .

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