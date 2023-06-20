الأهلي يدرس التعاقد مع كوادو دواه مهاجم نادي نورزبيرج الألماني

تلقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين، قام بعرض السويسري كوادو دواه لاعب نادي نورزبيرج الألماني، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب كوادو دواه صاحب الـ26 عاما وصاحب الأصول الغانية، تم عرضه على مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل نهائي أفريقيا.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب كوادو دواه مليون و300 ألف دولار، وينتظر النادي الأهلي موافقة مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتفاوض لضم اللاعب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي ‏حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏