بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات بابوزنيمة

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى دار المناسبات التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتكلفة 2 مليون جنيه.

يشار إلى أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تنفيذ وحدة التكوين المهني بالمحافظة ويشمل المبنى صالة أفراح بالدور الأول وكافتيريا ومطعم بالدور الثاني، بالإضافة إلى حديقة وكيدز اريا ، وسور للمبني.

رافق المحافظ اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابوزنيمة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل المدينة.

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