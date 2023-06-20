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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات بابوزنيمة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى دار المناسبات التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتكلفة 2 مليون جنيه.

يشار إلى أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تنفيذ وحدة التكوين المهني بالمحافظة ويشمل المبنى صالة أفراح بالدور الأول وكافتيريا ومطعم بالدور الثاني، بالإضافة إلى حديقة وكيدز اريا ، وسور للمبني.

رافق المحافظ اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام،  واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد،  واللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابوزنيمة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل المدينة.

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- اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء افتتاح دار مناسبات ابوزنيمة التضامن الاجتماعي اللواء أحمد الأسكندراني سكرتير عام محافظة جنوب سيناء