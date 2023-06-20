رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: الذكاء الاصطناعي ستقضي على العديد من الوظائف

قال عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الثورة الصناعية الرابعة من أشهرها تطبيق الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن كل التطبيقات عند اجتماعها فإنها ستقضي على العديد من الوظائف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت مظاهرات مؤخرًا خاصة بعد ظهور تطبيق "بي تي شات"، والذي يقوم بعمل ترجمة فورية لأكثر من لغة، وكتابة السيناريو، والمقالات، ما دعا أصحاب هذه الوظائف للإضراب خوفًا من الاستغناء عنهم.

وأشارغنيم إلى أنه توجد تطبيقات قانونية في أمريكا، منها تطبيق يقوم بعمل عريضة تقدم للمحكمة، مشيرا الى أن وظيفة مثل وظائف المحامي ستنقرض، كما أنه يوجد روبوت يقوم بتقديم النشرة الإخبارية في كوريا.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن الثورة الصناعية الرابعة دمجت الحياة المادية مع الرقمية والبيولوجية والإنسان بواسطة ساعة يد، تقوم بقياس النبض ولكن القادم هو قياس المشاعر والإحساس وتبادلهما رقميًا عن بُعد