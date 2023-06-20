القومي للأجور: تطبيق قرار "زيادة الحد الأدنى للأجور" بعد عيد الأضحى

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه في القطاع الخاص سيُطبق من أول يوليو 2023 بعد إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت نظير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم مرة واحدة وليست تدريجية، أي سيرتفع الدخل من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

وأشارت مستشار المجلس القومي للأجور، الى أن هناك أكثر من طريقة للتعامل مع المخالفين وعدم مطبقي القرار، تتمثل في إمكانية تقدم العمال بالشكاوى للمجلس القومي للأجور بشكل مباشر أو من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة، فضلا عن مجهودات مديريات القوى العاملة نفسها المتمثلة في شن حملات عشوائية للتأكد وفحص تطبيق القرار بالمؤسسات والشركات.

وتابعت بأن قرار زيادة الحد الأدني للأجور لـ 3000 جنيه بالقطاع الخاص غير ملزم وفقًا لقانون العمل الحالي، ولكنه ملزم حسب قانون العمل يناقش في مجلس النواب، وحاليا بالحوار الوطني.