أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب هبوطًا على مدار تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، داخل محال الصاغة في مصر، حيث افتتح سعر الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 2185 جنيها للجرام، ثم هبط في منتصف تعاملات اليوم ليسجل مستوى 2165 جنيها للجرام، ثم عاود الهبوط مجددًا الآن ليسجل مستوى 2130 جنيها للجرام، في ظل تراجع حركة الشراء داخل الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 داخل محال الصاغة الآن مستوى 2130 جنيها للجرام، في مقابل 2185 جنيها في صباح التعاملات، ليسجل هبوطًا بنحو 55 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2435 جنيها للجرام، في مقابل مستوى 2497 جنيها في صباح تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1835 جنيها للجرام، في مقابل مستوى 1873 جنيها في صباح تعاملات اليوم.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء مستوى 17040 جنيها، في مقابل مستوى 17480 جنيها.