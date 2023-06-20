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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتوصل إلى اتفاق مع المثلوثي لتجديد عقده لمدة عامين

حمزة المثلوثي لاعب
حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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توصلت لجنة الكرة بالزمالك، إلي اتفاق مع التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق وذلك لتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين. 

ودخل الزمالك في مفاوضات مع حمزة المثلوثي لتجديد عقده بعد طلب الكولومبي أوسوريو مدرب الفريق استمرار اللاعب، رافضا التفريط في خدماته عقب نهاية عقده بالموسم الحالي . 

ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل تجديد عقد حمزة المثلوثي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة . 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

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