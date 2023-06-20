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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

10 أسباب وراء هبوط الذهب لأقل مستوى منذ مطلع أبريل 2023

اسباب تراجع الذهب
اسباب تراجع الذهب
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رصدت منصة جولد بيليون 10 أسباب رئيسية وراء انخفاض أسعار الذهب لأدني مستوى منذ أبريل الماضي، حيث تثار التساؤلات حول الهبوط في الذهب رغم عدم حدوث تغيرات كبيرة في السعر العالمي للذهب وكذلك عدم وجود متغيرات واضحة في حجم البيع او الشراء في سوق الذهب ، وفي السياق التالي نرصد أهم خمسة أسباب ساهمت في انخفاض سعر الذهب لأقل مستوى منذ الأول من أبريل لعام 2023.


-أسعار الذهب محليا خلال الفترة الحالية هي الأقل منذ مطلع أبريل 2023

- انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية سبب رئيسي في هبوط الذهب.
- تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كون سعر الصرف أمن قومي وهو ما أدى إلى الاستقرار في الأسواق واستبعاد خفض قيمة الجنيه في أي وقت قريب.

-تراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية
- تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%.
- مبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية ودخول 194 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.
- انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمي وتداولها حول المستوى 1930 دولار للأونصة.
-فقدان الثقة في أسواق الذهب بعد التراجعات الحادة التي سجلها الفترة الماضية، وعزوف العديد من المهتمين بشراء الذهب عن الشراء خلال الفترة الحالية مع استمرار الهبوط.
- انتظار العديد من المستثمرين أسعار الذهب لتحقيق المزيد من الهبوط قبل العودة إلى الشراء من جديد من أفضل نقطة.

- بيع بعض المواطنين مشترياتهم من الذهب خوفاً من استمرار الهبوط وتحقيق خسائر.

-اتجاه شريحة كبيرة لشراء الذهب عبر صندوق الاستثمار الجديد بدون امتلاك الذهب وهذا ساهم في الحد من ارتفاعات المعدن الأصفر

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