إصابة 15 شخصًا إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بـ15 مايو

أصيب 15 شخصًا على الأقل حتى الآن إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى القادم من 15 مايو اتجاه الصعيد قبل نزلة عرب أبوساعد بنطاق دائرة شرطة قسم ١٥ مايو بالقاهرة.

بلاغ بوقوع حادث.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث أعلى الطريق الصحراوى القادم من 15 مايو اتجاه الصعيد قبل نزله عرب ابوساعد بنطاق دائرة شرطة قسم 15 مايو، ووجود عدد كبير من المصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ، وتبينّ اتقلاب سيارة ميكروباص واسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا حتى الان بإصابات متعددة ، وتم الدفع بـ 6 سيارات أسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى 15 مايو لتلقى العلاج، ويجري رجال المرور تيسير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة المتهشمة بجانب الطريق لعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، ، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.