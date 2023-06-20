تفاصيل مقتل وإصابة 8 إسرائيليين بإطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة الغربية.. فيديو

أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين جراء عملية إطلاق نار في مستوطنة "عيلي" شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ونفذت العملية في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنة عيلي، وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".

وأضافت "السلامين"، في رسالة على الهواء، اليوم الثلاثاء، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس جلسة مشاورات أمنية في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي، التي أعلن بعدها جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد منفذي العملية.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، في بيان "تأكد مقتل أربعة أشخاص وهناك أربعة جرحى آخرون، أحدهم مصاب بجروح خطرة" في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق القناة "13" الإسرائيلية، فإن منفذ عملية إطلاق النار استخدم سلاحًا رشاشًا أوتوماتيكيًا من طراز "أم – 16"، وأطلق الكثير من الرصاص.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "جميع قتلى عملية عيلي مصابون بطلقات نارية في الرأس، ومنفذا العملية أطلقا النار على حارس المستوطنة واستمرار في إطلاق النار على السائقين وباتجاه مطعم".

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات أمنية وأغلقت مستوطنة "عيلي" وبدأت بحملة تمشيط بحثًا عن المنفذ، فيما دوت صفارات الإنذار في المستوطنة الواقعة بين طريق نابلس ورام الله.



