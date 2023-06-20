المجمعات الاستهلاكية: الرصيد الإستراتيجي من استهلاك اللحوم يكفي 6 أشهر

أكد المهندس عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الرصيد الاستراتيجي من استهلاك اللحوم يكفى 6 اشهر، وأن هناك تنوعا كبيرا فى مصادر الحصول اللحوم لضمان وصول اللحوم إلى كافة فئات الشعب المصريى وتثبيت السعر.

وأضاف رشدي فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن اللحوم السوداني تباع بـ 195 جنيها ويتم ذبحها فى مصر، ولحوم الضاني بـ 250، والقائمة بـ 170 جنيها، موضحا أن هناك اللحوم البرازيلي بـ 170 جنيها، ويتم بيع كافة أنواع اللحوم فى منافذ بيع وزارة التموين.

وأوضح أن كافة المجمعات الإستهلاكية تعمل خلال إجازة عيد الأضحي المبارك فى أو ايام العيد ثم بالتناوب فى ثاني وثالث أيام العيد، موضحا أنه يتم بيع كيلو الأرز بسعر بـ 25 جنيها.