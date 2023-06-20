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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ننشر صور وأسماء الفلسطينيين مُنفذي عملية مستوطنة عيلي في الضفة الغربية

مهند فالح شحادة،
مهند فالح شحادة، وخالد مصطفى صباح
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حصلت «البوابة نيوز» على صور الفلسطينيين منفذي عملية مستوطنة عيلي في الضفة الغربية اليوم وهما: مهند فالح شحادة، وخالد مصطفى صباح وارتقيا برصاص الاحتلال، وكلاهما من قرية عوريف جنوب نابلس".

كان قد قتل 4 "إسرائيليين"، وأصيب 4 آخرون في عملية إطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.

وحسب الإعلام العبري، فقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "عيلي" شمالي رام الله، وسط مخاوف من تسلل مسلحين.

وأكد أن منفذ استعمل بندقية آلية من طراز M16، مضيفًا أن هناك حالات وصفت بالخطيرة بين المستوطنين بعملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله".

ووصف موقع "مفزاكي راعم"،  بأن العملية ليست سهلة وتم استخدام بندقية إم 16.

مهند فالح شحادة، وخالد مصطفى صباح

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مهند فالح شحادة خالد مصطفى صباح البوابة نيوز