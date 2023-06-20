كوريا الجنوبية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الاستراتيجية

عقد الرئيس "يون سيوك-يول" محادثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، حيث اتفقا على تعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الاستراتيجية المستقبلية.

وأعلن "يون" هذا من خلال بيان صحفي مشترك قبل عقد محادثات قمة مع "ماكرون" في قصر "الإليزيه" في باريس.

وقال "يون" في البيان: «نظرا لأن العالم يواجه عدم اليقين والأزمات المعقدة، فإنه يجب أن يتوسع التعاون الثنائي بين البلدين ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الاستراتيجية المستقبلية مثل الفضاء والطيران. وسنناقش سبل التعاون لتعزيز التعاون الاقتصادي وإنشاء سلاسل التوريد المستقرة في محادثات القمة».

وصرح بأن كوريا الجنوبية ستتعاون بشكل وثيق مع فرنسا والمجتمع الدولي لدعم السلام وإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال "يون" إن فرنسا هي حليف حقيقي ساعد كوريا الجنوبية عندما كانت الحرية والسلام في الخطر بسبب الحرب الكورية، مضيفا أنه لن ينسى أبدا التضحيات النبيلة التي قدمها 3،421 من قدامى المحاربين الفرنسيين، مما أدى إلى تطور كوريا الجنوبية لتصبح قوة اقتصادية وثقافية.

وذكر أن كوريا الجنوبية ستساهم في بناء منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والسلمية والمزدهرة باعتبارها «دولة عالمية مسؤولة» وستعمل بشكل وثيق مع فرنسا في هذه العملية.

وتابع قائلا إن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تشكل تحديا خطيرا يتجاوز شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا للسلام في العالم، وأضاف أن كوريا الجنوبية، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ستتعاون بشكل وثيق مع فرنسا.

وأشار "يون" إلى أنه يعتزم حضور الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس عقب محادثات القمة، وأعرب عن أمله في أن يهتم "ماكرون" والشعب الفرنسي بمسعى كوريا الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان".