ضبط قائد سيارة نقل قام بالسير برعونة والاصطدام بأخرى ‏في الجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والإصطدام بسيارة أخرى بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والإصطدام بسيارة أخرى وإحداث تلفيات بالسيارة وفر هارباً.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بأنه حال قيادته سيارة ملك والده بدائرة القسم فوجئ بسير سيارة نقل قلاب تسير بسرعة عالية وقامت بالخروج من الطريق الفرعى إلى الطريق الرئيسى مما أدى إلى الإصطدام به وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وفر هاربآ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة النقل وقائدها (سائق - مقيم بالجيزة).. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لعدم حمله رخصة قيادة.. وإنتهاء تراخيص السيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

