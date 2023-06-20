استشاري تحول رقمي: قطاع تكنولوجيا المعلومات يوفر 400 ألف فرصة عمل

قال محمد عزام استشاري التحول الرقمي، إن فوز مصر بجائزة "أجفند" من بين 108 مشروعات مقدما خلال المسابقة يعكس أن تكنولوجيا المعلومات هي قاطرة التنمية، ليس كقطاع مستقل فقط وإنما عبر تداخله مع كثير من القطاعات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ويساعد في تدريب 250 ألف آخرين للالتحاق بسوق العمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار الى أن تطور القطاع في مصر خلال السنوات الأخيرة واضح تماما، مما أدى بنا إلى الحصول على الجائزة الخاصة بالعمل اللائق والتطور الاقتصادي، حيث إنه قطاع مؤثر في تنمية كل القطاعات الأخرى، ويزيد من التنافسية على جميع المستويات.