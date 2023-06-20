إحالة أوراق سائق إلى المفتي لقتله شخصا بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بإحالة أوراق سائق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتأجيل محاكمة شقيقيه لاتهامهم بقتل شخص وإصابة شقيقه لخلافات بينهم فى القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي الشاهد، وتامر عادل حجازي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوف، وأمانة سر عاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 17275 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 2850 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه في 9/7/2022، قتل ناجي معروف إبراهيم 26 سنة وشهرته دقدق، سائق ونش، ومروان معروف إبراهيم 19 سنة ميكانيكي، وأدهم معروف إبراهيم، مقيمين شارع المرور بقرية شلقان في القناطر الخيرية، المجني عليه محمد شعبان محمد عبد الرحمن عن سبق إصرار، وترصد إثر خلاف سابق فيما إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه فأعدوا له سلاحًا ناريًا - فرد خرطوش وذخيرته وسلاحا أبيضا، وتوجهوا لمسكنه لإتيان فعلتهم المشؤومة فلم يجدوه به فقبعوا هم الثلاثة بمحل أيقنوا مروره هو وعشيرته به وما أن لاح لهم المجني عليه المار بيانه حتى أطلق المتهم الأول صوبة عيارًا ناريًا من فرد الخرطوش سالف الذكر قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته إبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من ازره على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة ان المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه أحمد شعبان محمد عبد الرحمن عن سبق إصرار وترصد إذ وبفراغ المتهم الأول من فعلته محل الاتهام الأول وإبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره أطلق هو صوبه عيارًا ناريًا من ذات السلاح الناري المُشار إليه بالاتهام الأول قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه لما أصابه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن - فرد خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري مواد الاتهام.