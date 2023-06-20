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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الفيوم: اعتماد برامج جديدة بكلية السياحة والفنادق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس البرامج رقم (85).

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك اليوم الثلاثاء.

ناقش المجلس العديد من الموضوعات منها الخطة التسويقية لبرنامج السياحة الرياضية، وتشمل محافظات القاهرة الكبرى، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، كما وافق المجلس على آليات إجراء اختبارات القبول والمقابلة الشخصية لطلاب السنوات السابقة والطلاب المستجدين.

واعتمد المجلس محضر لجنة الإشراف الداخلية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، ومحضر لجنة البرامج الجديده بكلية السياحة والفنادق، ومحضر إجتماع برنامج السياحة الرياضية بكلية التربية الرياضية والسياحة والفنادق.

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