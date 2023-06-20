رئيس جامعة الفيوم: اعتماد برامج جديدة بكلية السياحة والفنادق

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس البرامج رقم (85).

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك اليوم الثلاثاء.

ناقش المجلس العديد من الموضوعات منها الخطة التسويقية لبرنامج السياحة الرياضية، وتشمل محافظات القاهرة الكبرى، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، كما وافق المجلس على آليات إجراء اختبارات القبول والمقابلة الشخصية لطلاب السنوات السابقة والطلاب المستجدين.

واعتمد المجلس محضر لجنة الإشراف الداخلية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، ومحضر لجنة البرامج الجديده بكلية السياحة والفنادق، ومحضر إجتماع برنامج السياحة الرياضية بكلية التربية الرياضية والسياحة والفنادق.